【一分鐘看世界】朝俄峰會、復仇者聯盟4、ISIS死而不僵

早晨，今天是4月25日，星期四。
天晴的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
朝俄峰會
金正恩4月25日首次訪問俄羅斯，並在俄國海參崴與普京舉行會晤。他抵達邊境城市哈桑站時，首度近距離接受記者採訪。分析指金正恩會獲得普京的友好接待，並獲得政治支持，但經濟支持相信有限。但為何他無選擇莫斯科，而是在普京出訪中國的路上與他會面？另外，勞動黨中央副委員長兼統一戰線部部長金英哲未有陪同出訪，韓聯社引述消息人士指，金英哲已遭撤去統戰部長職位。同時，俄羅斯境內有大批朝鮮僑民在當地默默打工，並為國家賺取外匯。對於當地人而言，找朝鮮人打工絕對是「好使好用」；但對這班朝鮮人而言，背後也有不少辛酸，而且正面臨遭驅逐的危機……（按此閱讀更多）
俄羅斯克里姆林宮周二（23日）宣布，總統普京（Vladimir Putin）周四（25日）在俄羅斯海參崴會晤朝鮮領導人金正恩，是兩國領袖相隔8年來再度會面。（法新社）
復仇者聯盟4
《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）周三（24日）在香港上映。美國隊長（Captain America）、鐵甲奇俠（Iron Man）、雷神（Thor）等人將聯同一眾超級英雄，合力拯救世界，扭轉魁隆（Thanos）彈指間毀滅宇宙一半人口的命運。觀眾未入場見證超級英雄如何改寫命運，Marvel和迪士尼已靜悄悄透過這套大製作，重塑荷里活電影的宣傳手法，憑「零劇透」模式深深吸引全球粉絲。與此同時，其實這班超級英雄一直都以「另類」方式默默拯救我們世界……（按此閱讀更多）
復仇者聯盟：一眾超級英雄會在《復仇者聯盟4：終局之戰》拯救世界，但原來他們早已在現實中默默拯救我們的世界。（Marvel Facebook）
ISIS死而不僵
斯里蘭卡周日（21日）發生恐怖連環炸彈襲擊，導致最少359人死亡。事發後，執法部門已經拘捕超過60名當地公民，並把矛頭指向當地穆斯林極端組織「全國認主學大會組織」（NTJ），另一廣為人知的極端組織ISIS，則在兩日後承認責任。美國總統特朗普上月才宣布ISIS已遭消滅，為何現在ISIS「死而復生」？儘管有人質疑該組織這次「認責」是「攞彩」，但不少專家都認為，ISIS的聲稱可信，原因是ISIS遭擊敗後，還有不少四處遊走或回流各地的極端份子，而且激動暴力的意識形態，並未隨ISIS消去……（按此閱讀更多）
中美貿易談判
美國白宮周二（23日）宣布，財長姆努欽（Steven Mnuchin）和貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）將前往北京，出席下周二（30日）展開的新一輪貿易談判。美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周二（23日）表示， 談判取得進展，對於能達成協議的前景審慎樂觀……（按此閱讀更多）
蘇格蘭獨立公投
蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）周三（24日）表示，將於2021年5月蘇格蘭議會本屆任期結束前，舉行獨立公投……（按此閱讀更多）
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