池袋致命車禍涉事者為前經產省院長　警方遲遲不拘捕惹民怒

日本池袋上周五（19日）發生嚴重車禍，一輛汽車未有跟從交通燈指示，衝燈高速撞向途人，再撞向一架垃圾車令該車翻側。事件導致一對母女死亡，、10人受傷。衝燈涉事者被確認是87歲前經產省技術院長飯塚幸三，但警方至今未有將其拘捕，惹來熱議。

車禍中犧性的母女，年輕的父親在記者會上忍着淚水呼籲悲劇不要再重演。（朝日電視）

警方翻查閉路電視，確認司機當時以時速75公里奔馳，未有剎車的跡象下撞向正在橫過馬路的途人，再高速撞向前方一架垃圾車才停下。事件造成一對母女死亡，垃圾車被撞至翻側，包括涉事司機在內共10人受傷。

警方遲遲未有拘捕涉事者

事件發生在距離池袋車站東南約1公里，附近有太陽城60商業中心，屬於繁華區。加上日本經常有老齡人駕車發生意外，涉事者亦超過80歲，事件引起高度關注。然而這位87歲老人身分特殊，警方確認是前經產省工業技術院長飯塚幸三，日本警方至今仍未將其拘捕，引起外界不滿。

大量網民批評是因涉事者身份關係，屬於「上級國民」獲特別優待不作拘捕。假若事件發生在「一般國民」身上，若車禍撞死人理應即時被捕才對，例如意外發生兩天後，神戶一架巴士周日（21日）衝上行人道造成兩人死亡，60歲巴士司機當場遭警方拘捕。

事故發生後，網上與「上級國民」有關的字眼一下子成為熱門搜索詞，大量不滿之聲湧現，至今未有降溫跡象。

傳媒在公布司機全名後，很快確認涉事司機是87歲前經產省院長、現已退休的飯塚幸三。（朝日電視）

「上級國民」與「一般國民」

所謂「上級國民」其實是相對「一般國民」的揶揄，詞語緣自2015年。當年東京奧運會徽因涉嫌抄襲需要撤回，日本奧委會在說明理由時說了一句：「佐里研二郎（舊會徽設計者）的解釋說服了專家，但一般國民無法理解。」此句被指是奧委會受到「愚昧的一般國民壓力」才撤回備受爭議的會徽，引起民眾不滿。自此人們便以「上級國民」，揶揄自視過高的專家或官僚們。

專家：重點考慮涉事者會否有潛逃風險

不過有法律專家解釋，警方是否拘捕嫌疑犯會考慮多種因素，其中最重要是涉事者會否有毀滅證據，或潛逃風險。律師深澤諭史在個人網誌上解釋，像退休前經產省院長飯塚幸三的人物，因住所物業均為公開，使他的行踪很容易獲悉。加上年事已高的他在車禍中同樣受傷，警方或考慮他沒辦法毀滅證據或潛逃的關係，而選擇暫時不拘捕他。

（綜合報道）