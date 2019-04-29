【一分鐘看世界】一帶一路、受襲後的斯里蘭卡、日美貿易談判

早晨，今天是4月29日，星期一。
展開新一周的工作，你需知道以下五宗國際新聞：
一帶一路
第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上周四至周六（25日至27日）在北京舉行，論壇發布成果清單共6大類283項。從六年前出現「一帶一路」構想，到兩年前首屆峰會1,600多人參加，再到本次峰會5,000多人參加，「一帶一路」的規模正在不斷擴大，合作成果更是超乎所有人想像。意大利今年3月，正式加入「一帶一路」倡議；德國則在論壇期間表示，英、法、德以及西班牙如果達成一致，則希望能夠作為一個整體與中國簽署「一帶一路」倡議諒解備忘錄，而不是單獨加入……（按此閱讀更多）
習近平與夫人彭麗媛上周五（26日）在歡迎晚宴前與與會各國元首合照。（路透社）
受襲後的斯里蘭卡
斯里蘭卡上周日（21日）發生的連環爆炸案，逾250人無辜死亡，是繼當地2009年內戰結束以來最嚴重的傷亡事故。襲擊除了勾起年長一輩的記憶之外，亦為不少未曾經歷戰亂的「無知孩童」留下不能磨滅的烙印，撫平傷痛之路遙遙。當日有一位英勇男子在一名恐怖分子意圖進入教堂時擋在門口，讓教堂內約600位信眾倖免於難，但他卻死於爆炸之中。原來斯里蘭卡不開發的背後，有一點卻是全球國家也追不上：當地是全世界最大的眼角膜輸出國，民眾對器官捐贈態度開放，這些眼角膜不單讓當地病人有需要時受惠，更有餘可以「輸出」至全球超過50國……（按此閱讀更多）
斯里蘭卡連環襲擊：當地小孩一起燃點白色蠟燭，悼念死者。（路透社）
日美貿易談判
日本首相安倍晉三訪問美國，上周五（26日）與總統特朗普會面。美國駐日本大使哈格蒂（William Hagerty）在與記者進行電話會議時發布聲明，特朗普在會面時，確認美日都希望看到中國停止軍事化東海爭議領土。會後翌日兩人再在華盛頓郊外打高爾夫球，第4次上演高爾夫外交。打高爾夫是安倍與特朗普的共同興趣，兩人同打高爾夫向外界展示着美日的友好同盟關係。不過，路透社上周六（27日）引述美國駐日大使報道，美方正向日本施壓，要求日本汽車生產商，在美國生產更多車輛，安倍如何承受特朗普的壓力？……（按此閱讀更多）
西班牙大選
西班牙周日（28日）上演全國大選，外界雖然對現任首相桑切斯（Pedro Sanchez）看高一線，認為他連任機會較高，但由於近3成選民未決定投票意向，變數仍大，且估計沒有政黨可以取得過半票數。在這場競爭激烈的大選中，極右派「聲音黨」（Vox）備受關注，這個6年前才成立的政黨主張反移民，外界關注極右勢力會否在這次選舉繼續崛起。當地傳統上的候選人名單都是由公務員和律師組成，雖然今年的選戰亦不例外，但也出現一些「另類」候選人讓民眾選擇就讓我們細數這場選戰中的十大「奇人異士」……（按此閱讀更多）
特朗普再缺席白宮記協晚宴
美國總統特朗普自上任後一直與傳媒關係勢成水火，他周六（27日）連續第三年缺席白宮記者協會晚宴，並到威斯康星州出席集會，再次指摘「假新聞」。該協會過去數十年都會邀請諧星在晚宴表演，惟2018年有關環節被指涉及人身攻擊，協會今年疑似「跪低」，改邀歷史學家切爾諾（Ron Chernow）發表演說……（按此閱讀更多）
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