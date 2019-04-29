加泰隆尼亞獨立連動提供「養份」 異軍突起的西班牙「聲音黨」

西班牙大選結束，是次大選其中一個外界注意的地方，是該國議會會否進一步「向右轉」。該國極右政黨聲音黨（Vox）首次參加大選即取得逾一成選票、即24席，成績可謂相當理想。 這意味傳統西班牙的右翼聲音，正走向極端。究竟它是怎樣從一個寂寂無名的小政黨，變成一股不容忽視的右翼勢力？

聲音黨在2013年由原人民黨（Popular Party）內部分裂而成，2014年聲音黨參加歐洲議會選舉無人獲勝，政黨被視為邊緣小黨。惟在2017年加泰隆尼亞再次爆發獨立運動後，它逐漸走進人們的視野。他們指責加泰隆尼亞分裂國家，控告鼓吹分裂分子，獲得反對獨立的人民支持。

2017年12月聲音黨做出成績。它在安達盧西亞（Andalusia）地方議會選舉中取得12席，間接導致工人社會黨（Partido Socialista Obrero Español，PSOE）丟失這傳統票倉的執政權。它也成為西班牙自1975年獨裁軍人佛朗哥（Francisco Franco）死後，第一個在議會拿下席位的極右派政黨。

西班牙大選：極右政黨聲音黨（Vox）黨魁阿巴斯卡（Santiago Abascal）曾是立場保守的人民黨（Popular Party）黨員。圖為4月28日大選結果公布後，阿巴斯卡向支持他的國民講話。（路透社）

該黨黨魁阿巴斯卡（Santiago Abascal）主張取締加泰獨立政黨及組織，以及重啟鬥牛等。他針對移民流入引起的問題，曾揚言要學習美國總統特朗普（Donald Trump）在邊境建築圍牆，又說要「讓西班牙再次偉大」。

這個政黨拒絕被標籤成右翼政黨，但它非常反對移民流入以及穆斯林移民，將該國犯罪率高以及一些社會問題歸咎於他們。該國南部農業是相當依賴來自北非國家的移民勞工，惟他們的存在引起部分西班牙人的不滿，讓抱持強硬反移民立場的聲音黨因此獲得這批選民支持。

阿巴斯卡挾着一定的民意，勢在議會推進該黨的主張。他在是次選舉結果出爐後發表演說：「我已告訴您，我們已開始奪回西班牙的操作，以這正是我們已做的……我們現能清楚地對西班牙所有人說，聲音黨已為大多數人接受。」

（綜合報道）