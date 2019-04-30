【一分鐘看世界】中美貿易談判、西班牙右翼再抬頭、德仁明日即位

早晨，今天是4月30日，星期二。 大致多雲的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

德仁明日即位

日本相隔202年再次舉行天皇退位儀式，明仁天皇周二（30日）退位。儀式會在當地時間周二（30日）早上10時開始，下午5時對外宣布正式退位。皇太子德仁會在5月1日繼位成新天皇，令和年代正式開始。明仁2016年83歲時，已在全國電視廣播前訴說着自己年事已高，希望退位。日本皇室是世上最古老的皇室之一，德仁將會是第126代的日本天皇，如此「萬世一系」的君主可謂前所未見，原來這班皇族更是「N無人士」……（按此閱讀更多）

日本將於5月1日告別平成年代，明仁天皇即將退位，由皇太子德仁接手管治令和年代。受人矚目的除了是候任天皇和皇后，日本皇室新一代的生活同樣引人注意。（VCG）

中美貿易談判

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）4月30日訪問中國北京，同中國國務院副總理劉鶴舉行中美第十輪貿易談判。姆努欽周日（28日）表示，美國與中國的貿易磋商進入關鍵階段；霍士商業新聞網絡（Fox Business Network）周一（29日）播出的訪問中，他表示希望美國及中國能在進行多兩輪談判後，確定達成貿易協議。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一則指，有信心中美貿談判不會受進口伊朗石油制裁豁免結束一事影響。此輪談判繼續聚焦協定細節問題。按照白宮發佈的聲明，智慧財產權保護、強制性技術轉讓、執行機制、農業、服務業和購買力依然在談判桌上……（按此閱讀更多）

圖為中國副總理劉鶴月初訪美與特朗普在白宮會面的情況。（路透社）

西班牙右翼再抬頭

西班牙全國大選周日（28日）結束，首相桑切斯（Pedro Sanchez）領導的社會黨（Partido Socialista Obrero Español，PSOE）勝出，惟得票未能過半數；備受關注的極右派「聲音黨」（Vox）表現理想，首次躋身國會。今次選舉造就歐洲近來少見的傳統中間黨派回潮局面；同時「聲音黨」的佳績亦意味傳統西班牙的右翼聲音正走向極端。加泰隆尼亞獨立連動提供「養份」相信不容忽視……（按此閱讀更多）

博爾頓唱反調

美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）周日（28日）接受訪問時指出，美國無多大興趣聯同其他國家與朝鮮談判，爭取對方放棄核武，反而希望單獨談判，總統特朗普仍期待與朝鮮最高領導人金正恩舉行第三次峰會。不過，上周五（26日），特朗普在白宮接受記者採訪時則稱，在半島問題上已取得許多進展，並且表示欣賞中俄兩國在朝鮮問題上所作出的努力。顯然，博爾頓與特朗普的說法有所出入，亦再一次顯示了當前華府的外交政策缺乏統一的戰略目光……（按此閱讀更多）

ISIS首領巴格達迪復仇

ISIS首領巴格達迪（Abu Bakr Al-Baghdadi）相隔近五年後再度露面，ISIS周一（30日）透過旗下的宣傳媒體發布一段聲稱是巴格達迪的新片段，揚言要所失去的報復，又指斯里蘭卡襲擊者對他效忠……（按此閱讀更多）

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