亞馬遜自動系統監察貨倉工人工作效率　手腳太慢即炒

美國新聞網站The Verge上周四（25日）報道，亞馬遜（Amazon）公司在配送中心以自動系統，監察貨倉工人的工作效率，如效率太慢便會彈出警告，甚至直接下達解僱指令。據指，2017年8月至2018年9月期間，公司以未能符合生產量為理由，解僱一所配送中心的數百名員工。

據傳媒獲取的一份文件所示，代表亞馬遜公司的律師指，2017年8月至2018年9月期間，公司以未能符合生產量為理由，解僱一所配送中心的數百名員工。公司發言人表示，在上述期間，約有300名全職員工因工作效率低而遭解僱。

因工作效率低而遭解僱的員工數目佔配送中心員工一定比重。公司發言人指，所指的配送中心位於巴爾的摩（Baltimore），現共有2500名全職員工。按比例計算，即公司每年因同類原因辭退逾一成員工。如全國75個配送中心亦有同樣情況發生，12.5萬名員工中，即有數千人因此失去工作。

報道指，有關系統追蹤每名員工的生產效率，包括計算員工的小休時間（Time Off Task，簡稱TOT），能自動發出警告，甚至直接下達開除指令。系統解僱員工無需管理人員介入，惟亞馬遜稱管理人員有權限推翻有關決定。有員工表示，很多人為達工作效率標準，而不敢在上班期間離開座位去洗手間。

（The Verge）