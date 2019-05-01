【德仁繼位．不斷更新】德仁成日本新天皇　令和新時代正式開始

隨着日本明仁天皇周二（30日）退位，平成時代落幕，當地時間周三（5月1日）早上10時半舉行皇太子德仁的繼位儀式，「令和」新時代正式展開。 本文會持續更新有關這次繼位典禮的消息。

德仁繼承神器及國璽，成為國家元首，即天皇的禮儀。（路透社）

當地周三（5月1日）早上10時半在皇宮的主殿松之間舉行「劍璽等承繼之儀」。與明仁退位不同，繼承禮只有皇族男性能夠參與。德仁、文仁及正仁親王進入主殿，德仁先站到台上，侍從把象徵皇室信物的「三神器」及國璽放到德仁跟前。

侍從後再次向前，把劍璽拿起，象徵德仁正式繼承天皇信物。繼承之禮完成，德仁正式成為日本新天皇。整個禮儀歷時約10分鐘。

即位後首次朝見禮儀

德仁天皇在11時10分，在同樣皇宮的松之間中，與新皇后雅子接見首相安倍晉三等三權首長。朝見之禮眾皇族，除明仁上皇外均有出席。

德仁接過宣讀紙後，發表他作為日本天皇的第一次發言：「在日本憲法與皇室典範特例法下，我在此繼位成日本天皇。」

在全體鞠躬後，安倍作為國民代表向天皇報告。

後在雙方鞠躬後，德仁與各皇族離開大殿，朝見之禮結束。

德仁之後會為輔佐皇室一家的「侍從職」之首侍從長等官員，舉行任命儀式。

到了下午3時，德仁伉儷將會造訪上皇夫婦暫居的高輪皇族邸。他們在拜訪過後會回到宮中，接受皇室成員和宮內廳官員的祝賀。

正式的登基大典儀式會在「即位禮正典之儀」預定在約半年後的10月22日舉行，慶祝新天皇登基的首次祭典「大嘗祭」會在11月14日舉行。

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