蒼井空將誕「令和」孖B　直播剖腹產子分享喜悅

2019年5月1日，除了是日本踏入「令和」新年號，更是知名AV女優蒼井空（蒼井そら）迎來人生重要時刻的日子。 她當地時間周二（30日）晚上9時開始，在Abema TV直播生產過程，並預料在周三（5月1日）開刀產子，誕下「令和」雙胞胎男嬰。

蒼井空與DJNon閃婚後正式退役，並懷有雙胞胎男嬰。她早在26日入院待產，並在個人網誌撰文分享開刀前的準備。

由於蒼井空有大批來自世界各地的粉絲，節目備有中文同步翻譯。直播中更曝光蒼井空事先錄製的影片，當中包括她腹大便便與老公Non看櫻花，亦有她的生活日常片段。

直播連結如下：https://abema.tv/now-on-air/special-plus-0

蒼井空產子：蒼井空老公Non在直播接受訪問，得知踏入5月1日「令和」新年號後，難掩又緊張又興奮的表情。（Abema TV）

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蒼井空在片中稱，希望自己的兒子能在「令和」出生，並笑指不如為兒子改名，一個叫「令」，一個叫「和」。她談及自己的育兒觀，強調不會做「怪獸家長」，會給予兒子一定自由。

蒼井空又憶述自己下海當AV的日子，指當時父母都相信她的決定，沒有加以阻攔。

（綜合報道）