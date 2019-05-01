【中美貿易談判】美財長姆努欽：已完成今輪磋商

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美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）周二（4月30日）與周三（5月1日）一連兩日在北京出席新一輪貿易談判。姆努欽周三指出，中美雙方已經結束今次的談判。

姆努欽周三在社交網站Twitter表示，他和萊特希澤已完成今次與中國國務院副總理劉鶴舉行的會談，並形容會晤具建設性。惟他未有披露當中細節，僅指中美下周將會繼續在華盛頓進行談判。

姆努欽周二曾向記者表示，在這新一輪的談判中，雙方先在北京開會，之後會再在華盛頓相聚並談判，他們都希望在這兩個會面中，可以取得重大進展（substantial progress）

署理白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）也表示，無論如何，特朗普政府與中國政府將於未來兩周內解決貿易談判

中國貿易談判代表團預定5月8日會到華盛頓繼續談判工作。

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（路透社）

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