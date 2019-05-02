【空姐飛上枝頭變王后】泰王加冕前冊封第四任妻子為王后

泰國將在周六至下周一（4日至6日）為泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）舉行加冕大典。66歲的哇集拉隆功在加冕典禮前夕，周三（1日）宣布已迎娶緋聞女友素提達（General Suthida Vajiralongkorn）為第四任妻子，並冊封她為王后。 現年40歲的素提達曾為泰航空姐，外界對她所知甚少，傳聞二人早在2008年相戀，但關係直至今才正式公開。

泰國皇家公報聲明指出，哇集拉隆功周三（1日）在大皇宮迎娶的緋聞女友素提達為他第四任妻子，並冊封她為王后。

已故泰王普密蓬2016年10月駕崩，由哇集拉隆功繼位，據指素提達也有出席普密蓬的入殮儀式，外界當時已視素提達為哇集拉隆功的配偶，但官方一直未有正式公開二人關係。

泰王：哇集拉隆功在加冕前冊封第四任妻子為王后。（路透社）

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一朝選在君王側

據稱曾任職泰國航空空姐的素提達自2013年起加入近衞軍，保護當時仍是王儲的哇集拉隆功，她在2014年獲擢升為近衞軍指揮官，其後獲少將軍銜。

外界已盛傳兩人交往一段時間，更有傳指哇集拉隆功是因愛素提達而與第三任妻子在2014年離婚。

（綜合報道）