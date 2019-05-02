【一分鐘看世界】新日皇德仁、中美貿易談判、委內瑞拉亂局

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早晨，今天是5月2日，星期四。

5月的首個工作天，你需知道以下五宗國際新聞：

新日皇德仁

德仁在周三（1日）正式繼位，成為日本新天皇，令和時代正式開始。德仁與首相安倍晉三一樣，同是戰後出身的一代。明仁的退位意味日本一個世代的完全結束。這位新日皇曾遠赴英國留學，朋友憶述形容他是名副其實的暖男，既懂得關心別人，也十分謙虛外界相信他的公務將非常繁重德仁仿傚父親明仁迎娶平民女子為妻，成婚後甚至曾公開護妻，兩位君皇背後的賢內助美智子及妃雅子是責任，也是愛。當地民眾以不同方式慶祝「跨年」，有準新人更在踏入令和元年的第一天登記結婚，以新時代開展人生新階段……（按此閱讀更多

德仁和雅子1993年6月2日結婚前，兩人穿上傳統結婚禮服的照片。（日本宮內廳照片）

中美貿易談判

美國財長姆努欽與美國貿易代表萊特希澤周二（4月30日）及周三（5月1日）一連兩日在北京出席新一輪貿易談判；中國國務院副總理劉鶴及其他中方官員下周三（8日）將訪美，在華盛頓進行第十輪磋商。姆努欽形容磋商有建設性署理白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）表示，兩國貿易談判可能在未來兩星期內得到解決不過雙方仍需處理最後一些議題……（按此閱讀更多

美國財長姆努欽與美國貿易代表萊特希澤周二（4月30日）及周三（5月1日）一連兩日在北京出席新一輪貿易談判，姆努欽形容磋商有建設性。（路透社）

委內瑞拉亂局

早在1月自行宣誓為臨時總統的委內瑞拉國會議長、反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido），於當地時間周二（30日）清晨發布視訊，在數位身穿軍服的人士陪同下，呼籲社會黨總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的支持者和軍方倒戈，又聲言反抗運動已進入「最後階段」。馬杜羅政府表現緊張，其後除表明軍方領袖絕對效忠，亦派出軍人到基地附近鎮壓，出動軍車撞向人群。美國聯邦航空管理局更發通告，以委內瑞拉「政治不穩以及緊張情勢增加」為由，禁止美國航機營運商在委國空域低於2.6萬呎飛行……（按此閱讀更多

特朗普為普京做嫁衣

中美新一輪貿易談判周二（4月30日）在北京舉行，與此同時，美國已經向歐盟、日本、印度都發起與貿易相關的威脅。除此之外，美國宣布自5月2日起將取消對伊朗石油制裁的豁免，此前被豁免的中國、印度和土耳其等國家，都將被納入美國的制裁範圍。這引發了全球對供應短缺的擔憂，導致原油價格攀升至6個月以來的最高價位。在中美貿易戰、伊朗石油制裁都懸而未決之時，其他國家除了感到焦慮和擔憂之外，也在「躍躍欲試」地抓住這個時機，而這個檔口的確給了他們可以利用的機會……（按此閱讀更多

泰王冊封王后

泰國將在周六至下周一（4日至6日）為泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）舉行加冕大典。66歲的哇集拉隆功在加冕典禮前夕，周三（1日）宣布已迎娶素提達少將（General Suthida Vajiralongkorn）為第四任妻子，並冊封她為王后……（按此閱讀更多

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