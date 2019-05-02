【一分鐘看世界】新日皇德仁、中美貿易談判、委內瑞拉亂局

早晨，今天是5月2日，星期四。 5月的首個工作天，你需知道以下五宗國際新聞：

新日皇德仁

德仁在周三（1日）正式繼位，成為日本新天皇，令和時代正式開始。德仁與首相安倍晉三一樣，同是戰後出身的一代。明仁的退位意味日本一個世代的完全結束。這位新日皇曾遠赴英國留學，朋友憶述形容他是名副其實的暖男，既懂得關心別人，也十分謙虛，外界相信他的公務將非常繁重。德仁仿傚父親明仁迎娶平民女子為妻，成婚後甚至曾公開護妻，兩位君皇背後的賢內助美智子及妃雅子是責任，也是愛。當地民眾以不同方式慶祝「跨年」，有準新人更在踏入令和元年的第一天登記結婚，以新時代開展人生新階段……（按此閱讀更多）

德仁和雅子1993年6月2日結婚前，兩人穿上傳統結婚禮服的照片。（日本宮內廳照片）

中美貿易談判

美國財長姆努欽與美國貿易代表萊特希澤周二（4月30日）及周三（5月1日）一連兩日在北京出席新一輪貿易談判；中國國務院副總理劉鶴及其他中方官員下周三（8日）將訪美，在華盛頓進行第十輪磋商。姆努欽形容磋商有建設性，署理白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）表示，兩國貿易談判可能在未來兩星期內得到解決。不過雙方仍需處理最後一些議題……（按此閱讀更多）

美國財長姆努欽與美國貿易代表萊特希澤周二（4月30日）及周三（5月1日）一連兩日在北京出席新一輪貿易談判，姆努欽形容磋商有建設性。（路透社）

委內瑞拉亂局

早在1月自行宣誓為臨時總統的委內瑞拉國會議長、反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido），於當地時間周二（30日）清晨發布視訊，在數位身穿軍服的人士陪同下，呼籲社會黨總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的支持者和軍方倒戈，又聲言反抗運動已進入「最後階段」。馬杜羅政府表現緊張，其後除表明軍方領袖絕對效忠，亦派出軍人到基地附近鎮壓，出動軍車撞向人群。美國聯邦航空管理局更發通告，以委內瑞拉「政治不穩以及緊張情勢增加」為由，禁止美國航機營運商在委國空域低於2.6萬呎飛行……（按此閱讀更多）

特朗普為普京做嫁衣

中美新一輪貿易談判周二（4月30日）在北京舉行，與此同時，美國已經向歐盟、日本、印度都發起與貿易相關的威脅。除此之外，美國宣布自5月2日起將取消對伊朗石油制裁的豁免，此前被豁免的中國、印度和土耳其等國家，都將被納入美國的制裁範圍。這引發了全球對供應短缺的擔憂，導致原油價格攀升至6個月以來的最高價位。在中美貿易戰、伊朗石油制裁都懸而未決之時，其他國家除了感到焦慮和擔憂之外，也在「躍躍欲試」地抓住這個時機，而這個檔口的確給了他們可以利用的機會……（按此閱讀更多）

泰王冊封王后

泰國將在周六至下周一（4日至6日）為泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）舉行加冕大典。66歲的哇集拉隆功在加冕典禮前夕，周三（1日）宣布已迎娶素提達少將（General Suthida Vajiralongkorn）為第四任妻子，並冊封她為王后……（按此閱讀更多）

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