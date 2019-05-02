美國緬因州禁用發泡膠容器　成美國各州首例

美國緬因州下令禁止使用俗稱「發泡膠」的聚苯乙烯（Polystyrene）容器，成為全美第一個頒布發泡膠容器禁令的州政府。

民主黨籍緬因州州長米爾斯（Janet Mills）4月30日簽署法案，禁止餐廳、咖啡店、超級市場等固定的商舖使用發泡膠容器，而醫院、海鮮批發商以及州政府資助的「上門送餐服務」（對象為老人及病人）則不受此限。

禁令將於2021年1月1日正式生效，違例者可被罰款高達100美元（約780港元）。

米爾斯表示，聚苯乙烯不能像其他產品一樣回收，因此這種即棄容器會留在地球數十年，污染環境、損害生態及嚴重影響經濟。她又指這是「在保護環境方面邁出重要一步」。

這項禁令遭塑膠業界、餐具供應商和當地商業及旅遊業強烈反對，他們認為發泡膠容器經濟實惠，而且比其他材料更能保存食品免其變質。這些團體批評，實施禁令不代表消費者從此不再亂丟垃圾，也不能確保商界轉用的其他容器更環保。

美國化學委員會（ACC）塑膠部門主任特里（Omar Terrie）表示：「我們誠摯希望米爾斯州長和州議會看到這項禁令對環境和當地企業及消費者造成的負面影響後，能在明年重新審視這個法案。」

（綜合報道）