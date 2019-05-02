美國佛州通過法案　允許教師持槍上課

美國佛羅里達州周三（5月1日）通過一項法案，允許教師在課室內配槍，目的是為了防止再次發生類似帕克蘭（Parkland）高中槍擊案的慘劇。目前只待共和黨籍州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）簽署法案，便會正式成為法律。

佛州參議院上周以22票贊成、17票反對通過此法案，其後該州眾議院在兩天內經過數小時討論後，於周三以65票對47票通過新法案。

當地預計該州的共和黨籍州長德桑蒂斯會簽署法案，使其成為正式法律。法案讓參與自願計劃的學區，其任教的教師通過144小時訓練課程後，允許他們持槍進入課室。佛州眾院議長發言人表示，目前佛州67縣中的40個縣，有教職員加入自願計劃或參與訓練課程。

路透社報道指，推動法案成立的原因是2018年2月14日在帕克蘭高中發生的槍擊案。事發後，佛州亦加緊立法，要求在每個校區至少安排一名配槍職工或執法人員；同時規定購槍手續包括3天等待期，購槍年齡限制由18歲提高至21歲。惟此項法律仍禁止在教室內配槍。

是次法案支持者認為，校園槍擊案發生得太快，執法人員來不及反應；反對者則提出，無法保證教師不會在緊急情況下開錯槍，也難以保證警方不會誤當持槍教師為襲擊者。

（路透社）