【一分鐘看世界】英國防相洩密？中美協議可期、泰國新王后

早晨，今天是5月3日，星期五。 有驟雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

英國防相洩密？

英國國防大臣韋廉信（Gavin Williamson）懷疑捲入洩密風波，首相文翠珊（Theresa May）周三（1日）將他革職。韋廉信否認指控，甚至以孩子性命擔保自己清白。文翠珊同時任命國際發展大臣莫佩琳（Penny Mordaunt）接任，成為首位擔任這個職位的女性。英國傳媒報道，倘若韋廉信被定罪，或將面臨最高兩年監禁。事件引來廣泛討論，因這不只是一件洩密風波，還是關連到外交及國內政治層面的巨大事件……（按此閱讀更多）

英國國防大臣韋廉信（Gavin Williamson）懷疑捲入洩密風波，首相文翠珊（Theresa May）周三（1日）將他革職，韋廉信否認指控。（路透社）

中美協議可期

美國《政治》（Politico）新聞網站周三（1日）引述知情人士報道，中美已就特朗普政府如何撤銷對總值2500億美元（約1.96萬億港元）中國商品加徵的關稅達成廣泛共識，部分關稅將於達成貿易協議後即時撤銷。《華爾街日報》認為，雙方在中國補貼政策的一些癥結仍未得到解決。美國財經新聞網站CNBC同日引述消息報道，中美可能會在下周五（10日）宣布達成貿易協議。多家媒體亦報道，中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）或最早於5月底會晤……（按此閱讀更多）

中美談判：美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）上周六（13日）表示，中美貿易談判已接近最後階段。（路透社）

泰國新王后

泰國將在周六至下周一（4日至6日）為泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）舉行加冕大典。66歲的哇集拉隆功在加冕典禮前夕，周三（1日）宣布已迎娶緋聞女友素提達（General Suthida Vajiralongkorn）為第四任妻子，並冊封她為王后。現年40歲的素提達曾為泰航空姐，外界對她所知不多，傳聞二人在機上相識，早在2008年相戀，當時泰王身邊可能還有妻子，兩人的關係直至現在才正式公開……（按此閱讀更多）

委內瑞拉政變

委內瑞拉大批民眾周三（1日）響應反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）的呼籲上街示威，期望迫使總統馬杜羅（Nicolas Maduro）下台。委內瑞拉國民警衛隊（National Guard）施放催淚彈驅散示威者。另一方面，總統馬杜羅發表講話，宣布會在周未舉行「對話日」解決問題。美國國防部副部長沙納漢（Patrick Shanahan）更表示，美國對委內瑞拉各種形勢進行了「詳盡的規劃」，稱已針對不同情景訂立措施應對。委內瑞拉政治亂局未解，經濟依然一蹶不振，受苦的自然是黎民百姓，不想活生生餓死，芒果成為民眾的救命稻草……（按此閱讀更多）

斯里蘭卡連環炸彈襲擊​

斯里蘭卡4月21日發生連環炸彈襲擊，造成最少250人死亡。襲擊陰霾尚未消退，該國又再收到襲擊情報。斯里蘭卡天主教紅衣主教蘭吉特（Malcolm Ranjith）周四（2日）表示，收到外國情報指本周可能有更多教堂及天主教機構受到襲擊，將會關閉全國所有教堂及天主教學校，並取消公眾彌撒直至另行通知……（按此閱讀更多）

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