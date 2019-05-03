英國地方選舉結果陸續出爐　保守黨被選民「懲罰」失逾400票

英國周四（2日）舉行地方政府選舉，分析師預料選民會用選票「懲罰」首相文翠珊（Theresa May）及其所屬保守黨，以示不滿政府處理脫歐事宜的表現。投票結果陸續出爐，保守黨一如所料喪失了不少議席，工黨同樣面臨危機，而小黨及獨立候選人則從中得益。

選民於周四投票選出各區地方議會8000多個席位的代表，這些地方議會議員負責決定該區政策，範圍包括教育、交通、消防和廢物管理。這是英國「錯過」3月29日脫歐期限後的第一場選舉，結果將部分反映脫歐亂局如何影響執政保守黨和在野工黨的民望。

投票結果陸續公布，暫時來說，保守黨和工黨這兩個最大黨都被選民「懲罰」，在此消彼長之下，自由民主黨（Liberal Democrats）、綠黨（Green Party）等小黨及獨立候選人比上屆選舉多贏逾500席。

保守黨目前喪失逾400席，有分析更預測該黨最後的損失可能多達1000席；工黨則已失去至少80席。英國廣播公司（BBC）政治編輯庫恩斯伯格（Laura Kuenssberg）指出，當一個政府麻煩纏身，例如英國政府，反對黨通常可以指望從執政黨奪走大量議席，因此工黨表現未如理想。

保守黨選舉失利代表現在不只有政界人士對文翠珊脫歐手法感到不滿，大部分國民，不管支持還是反對脫歐，都對文翠珊非常失望，因此選舉結果或會增加她的下台壓力。

保守黨及工黨承認脫歐局勢打擊了它們的民望，工黨議員Ruth Smeeth認為，選民透過手上一票傳達「我們不信任你們」的訊息，支持小黨和獨立候選人的意思是「只要不是保守黨或我們（工黨），誰都可以」。

（綜合報道）