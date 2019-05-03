法尼升級「極強氣旋風暴」致2死　印度東岸110萬人疏散

被認為是印度近20年來威力最強的熱帶氣旋法尼（Fani）周五（3日）上午登陸印度東部奧迪沙邦（Odisha），帶來狂風暴雨，已有超過110萬人撤離，逾200多個航班取消。

極強氣旋風暴法尼：奧迪沙邦政府疏散逾110萬人，樹木被強風吹至彎倒。（美聯社）

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法尼周五早上登陸印度教聖城普里（Puri），帶來狂風暴雨，樹木被連根拔起；印度氣象局（IMD）資料顯示，法尼的風速高達每小時210公里，已經升級為「極強氣旋風暴」（extremely severe cyclonic storm）。

印度總理莫迪（Narendra Modi）周四（2日）召開緊急應變會議，奧迪沙邦政府從可能遭法尼侵襲的1萬個村莊和52個城市預先疏散逾110萬人，當中包括542名孕婦，並把他們安置到避難場所。

奧迪沙邦首府布巴內什瓦爾（Bhubaneswar）所有航班從午夜起取消24小時；東部另一大城市加爾各答（Kolkata）機場也從周五晚上9時30分到周六（4日）下午6時關閉，逾200個航班取消。

在1999年吹襲奧迪沙邦的超級氣旋風暴導致近1萬人死亡，是孟加拉灣史上最強的熱帶氣旋。

（綜合報道）