美俄元首通話　特朗普指普京無意干涉委內瑞拉局勢

美國總統特朗普和俄羅斯總統普京周五（3日）通話近1.5小時，談及軍備控制協議、朝鮮核武、烏克蘭和委內瑞拉危機等問題。特朗普指，普京無意干涉委內瑞拉局勢，只希望見到當地有正面的事情發生，雙方又討論向委內瑞拉發放人道救援物資的問題。

自12月以及委內瑞拉爆發政治危機以來，特朗普和普京首次對話。特朗普向記者表示，二人談及很多事情，委內瑞拉是其中一項議題。他指，普京無意干涉委內瑞拉局勢，只希望見到當地有正面的事情發生，自己也抱有同樣看法。他說：「我們希望得到人道救援物資。現時人民正在挨餓，沒有食物，也沒有水。」

克里姆林宮表示，普京在通話中強調只有委內瑞拉人民有權決定國家的未來。聲明指出，外來勢力干預國內事務，以及嘗試強行在加拉加斯（Caracas）實現政權更替，將危及以政治方式解決危機的機會。

俄羅斯派出特種部隊前往加拉加斯後，特朗普曾指，俄羅斯必須從委內瑞拉撤軍，但周五卻未有提及軍隊等問題。

特朗普政府官員近日強烈反對俄羅斯干涉委內瑞拉局勢。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4月30日指，馬杜羅曾準備離開委內瑞拉，流亡至古巴，但最終被俄羅斯勸阻。俄羅斯否認有關說法。白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）回應時指，特朗普和蓬佩奧在有關議題上並無分歧，前者只是引述普京的說話。

（路透社／美聯社）