【一分鐘看世界】特朗普對華增關稅、英脫歐迷宮、朝鮮發炮用意

早晨，今天是5月6日，星期一。
展開新一周的工作，你需知道以下五宗國際新聞：
英脫歐迷宮
英國周四（5月2日）地方選舉，不論保守黨或是工黨都是輸家。領導脫歐無方的文翠珊保守黨，在近8,800席的出選地區議員席位中，大失約1,300席；在傳統上在野黨較有優勢的背景下，工黨也表現失準，失去約60席。外界視之為英國民眾對傳統兩大輪流執政黨的懲罰。文翠珊周日（5日）在《星期日郵報》撰文，促在野工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）放下彼此的分歧， 盡快達成脫歐協議……（按此閱讀更多）
保守黨在地方選舉中慘敗，增加了文翠珊的下台壓力。（路透社）
朝鮮發炮用意
朝鮮朝中社報道，稱朝鮮在周六（4日）成功試射「大口徑長距離火箭砲與戰術制導武器」，領袖金正恩親身到場參觀及指導。這是自4月17日朝鮮聲稱試射武器後第二次再試射，且今次被成功探測到。朝鮮發射「火箭砲」雖未算違反聯合國制裁，但訊息已非常明顯，這是對美國與韓國的抗議。不過美國總統特朗普仍表示，對金正恩會履行無核化承諾仍然有信心，認為美朝仍有可能達成核協議……（按此閱讀更多）
朝鮮媒體同時發佈領導人金正恩親臨指導的照片，朝鮮正向重返舊路的方向推進。（路透社）
委內瑞拉政變末路？
委內瑞拉政變自1月23日開始，反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）上周一度現身軍方機場與部分軍人合照，一度令外界感到緊張，以為反對派陣營已取得軍方支持推翻現任總統馬杜羅（Nicolás Maduro）。惟軍方變節並沒如預期般大規模。瓜伊多上周六（4日）承認，高估軍方對反對派的支持；並指歡迎美國政府提供軍事協助。隨着「起義」一次又一次碰壁，委內瑞拉民眾動員能力與熱情難免有所消耗，美國針對馬杜羅政府的行動似乎是板斧盡出，該國的亂局仍難以在短期解決……（按此閱讀更多）
動物間諜天才
挪威漁民周一（29日）在北部海域，發現一頭附有攝影鏡頭的白鯨，懷疑是俄羅斯的「動物間諜」。早在冷戰時期，蘇聯及美國海軍已經爭相培訓海豚等海洋生物作軍事用途，功能與間諜相似。其實不只我們普遍認知的海豚或鯨魚，看似無殺傷力的貓，甚至蝙蝠也曾成為軍方重點培訓的間諜……（按此閱讀更多）
特朗普對華增關稅
中美下一輪貿易談判下周三（8日）於美國華盛頓舉行，中國國務院副總理劉鶴將率領過百人代表團前往磋商。外界盛傳中美可能在周五（10日）達成協議。不過美國總統特朗普周日（5日）突然在Twitter表示，談判進展緩慢，並指周五（10日）起2000億美元中國進口產品的關稅稅率，會由10%調高至25%……（按此閱讀更多）
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