國營俄羅斯航空一飛機起火　急降莫斯科機場　至少13死10傷

俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）報道，國營俄羅斯航空（Aeroflot）一架飛機周日（5日）起火，緊急降落莫斯科謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo International Airport）。網上片段見到飛機被大火籠罩，冒出黑色濃煙。當地媒體引述醫護人員指，事件中至少13人死亡，超過10人受傷。

俄羅斯飛機起火：國營俄羅斯航空一架飛機周日（5日）起火，急降莫斯科謝列梅捷沃國際機場，至少一人死亡。（Twitter）

涉事的客機為俄國製的蘇愷超級噴射機（Sukhoi Superjet），航班編號SU1492，原定由謝列梅捷沃國際機場飛往俄羅斯摩爾曼斯克（Murmansk），但起飛後約27分鐘，懷疑是機艙突然起火，需緊急折返降落。

客機着陸時機尾被大火籠罩，在跑道上劃過一條長長火海。

В аэропорту Шереметьево пожар. Горит самолёт. Никого из других самолетов не выпускают. pic.twitter.com/raX0n5VhrO — Norenko Mikhail (@norenko_mikhail) May 5, 2019

現場片段顯示，飛機後半部被大火籠罩，冒出黑色濃煙。今日俄羅斯（RT）報道指，機上有78名乘客，他們與機組人員要由逃生滑梯疏散，消防已將大火撲熄，並搜索是否有生還者。

據指涉事客機機齡相對較新，在2017年至2018年製造，相信火警是由雷擊造成。當局正調查今次事件，並會審視是否違反飛行安全規定。

俄羅斯飛機起火：涉事客機燒剩半截。（美聯社）

（綜合報道）