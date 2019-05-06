【英國王室】大肚梅根開始「卸貨」　哈里王子陪伴在側

英國白金漢宮周一（6日）表示，哈里王子（Prince Harry）的妻子、薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）已經開始作動。快將成為人父的哈里王子陪伴在側。

+ 6 + 5 + 4

白金漢宮表示，梅根是在當天早上開始分娩程序，哈里王子陪伴在側。王室快將再有宣布。

這名王室寶寶誕生後，將成為英國王室排名第七的王位繼承人。他或她也將是英女王的第8個曾孫。

在英國當地，有關梅根「卸貨」的消息，之前已甚囂塵上。《每日郵報》報道，博彩公司Paddy Power已經停止接受新王室嬰兒出生日期的賭盤投注，這是因為發現突然有大量落注，有人可能已收到「消息」。

來自美國、37歲的梅根，2018年5月與哈里王子結婚，至2018年10月，王室公布梅根懷孕。她的預產期為4月底至5月初。梅根對上一次公開亮相，已經是3月19日。