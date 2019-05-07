【一分鐘看世界】特朗普談判術、俄客機起火、梅根哈里誕第一胎

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早晨，今天是5月7日，星期二。

間中有驟雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

特朗普談判藝術

在中美貿易談判進入尾聲之際，美國總統特朗普突然在社交網站上貼文，稱將在周五（10日）提高關稅，把原有2000億進口中國貨品的10%關稅增至25%並威脅把餘下的3250億進口中國貨品同樣徵收25%關稅。他的舉動讓全球政治、經濟觀察人士大為錯愕，消息如同漫威電影《復仇者聯盟3》當中大反派魁隆（Thanos）佩戴寶石手套的彈指一般，拖累內地和香港股市大幅下滑，美股初段亦大幅低開。特朗普周一（6日）在Twitter再發文指，每年在跟中國的貿易上「損失」5000億美元，不過中國外交部發言人耿爽同日在例行記者會表示，中方團隊正在準備赴美磋商……（按此閱讀更多

特朗普5日表示，本月10日將2000億美元中國進口產品的關稅稅率，由10%調高至25%。（資料圖片/路透社）

俄客機起火

俄羅斯航空（Aeroflot）一架原定由莫斯科飛往摩爾曼斯克（Murmansk）的客機，周日（5日）發生意外客機懷疑因雷擊關係緊急降落，但因著陸失敗機身爆炸起火，造成41人喪生的慘劇當地媒體引述機場人員稱有乘客堅持要拿行李，或阻礙了其他人疏散，最終導致傷亡慘重。歐洲和美國均有指引提到，在緊急情況下，乘客應該在90秒內撤離機艙……（按此閱讀更多

俄羅斯客機起火：客機墜毀後火勢加劇，現場捲起厚厚濃煙。（路透社）

政治漫畫起源

上周四（4月25日），《紐約時報》刊登了一幅描繪美國總統特朗普和以色列總理內塔尼亞胡的漫畫。被繪成導盲犬、頸上掛着一顆大衛之星的內塔尼亞胡，引領着被繪畫成視障人士、頭戴猶太帽的特朗普向前走，諷刺特朗普在中東事務上袒護以色列，被內塔尼亞胡牽着走。漫畫隨即引起反猶太爭議，《紐時》亦馬上就事件道歉。從十九世紀開始，政治漫畫便成為了草根、非特權階級對執政權力宣洩不滿的另類途經之一。尤其在法國大革命爆發以後，公民論政的意識急劇膨脹，普羅市民與公權力的距離越來越近，便越來越敢說政府的不是。以幽默諷政的政治漫畫得以風行，便是由於公民越敢發聲「笑政府」……（按此閱讀更多

梅根哈里第一胎

英國王室周一（6日）公布喜訊，哈里王子（Prince Harry）的妻子、薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）當天清晨5時26分順利誕下兒子，嬰兒狀況良好，體重7磅3安士初為人父的哈里王子當天開心地向記者講述妻子順利產子的消息，他指這是個有點「遲產」的寶寶，目前尚未為他改名，預料會按計劃在兩天內讓孩子跟公眾見面。但到底這位王室新成員和父母之後的生活會變成怎樣？有英國傳媒就為此作出連串估計……（按此閱讀更多

委內瑞拉危機

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）上周六（4日）下午啟動全國對話，以有效推動變革，緩解國內危機，改善民生和社會問題；俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）同日亦表示，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與委內瑞拉外長阿雷亞薩（Jorge Arreaza）周日（5日）在莫斯科就當前委內瑞拉局勢舉行會談……（按此閱讀更多

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