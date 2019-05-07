【一分鐘看世界】特朗普談判術、俄客機起火、梅根哈里誕第一胎

早晨，今天是5月7日，星期二。
間中有驟雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
特朗普談判藝術
在中美貿易談判進入尾聲之際，美國總統特朗普突然在社交網站上貼文，稱將在周五（10日）提高關稅，把原有2000億進口中國貨品的10%關稅增至25%，並威脅把餘下的3250億進口中國貨品同樣徵收25%關稅。他的舉動讓全球政治、經濟觀察人士大為錯愕，消息如同漫威電影《復仇者聯盟3》當中大反派魁隆（Thanos）佩戴寶石手套的彈指一般，拖累內地和香港股市大幅下滑，美股初段亦大幅低開。特朗普周一（6日）在Twitter再發文指，每年在跟中國的貿易上「損失」5000億美元，不過中國外交部發言人耿爽同日在例行記者會表示，中方團隊正在準備赴美磋商……（按此閱讀更多）
特朗普5日表示，本月10日將2000億美元中國進口產品的關稅稅率，由10%調高至25%。（資料圖片/路透社）
俄客機起火
俄羅斯航空（Aeroflot）一架原定由莫斯科飛往摩爾曼斯克（Murmansk）的客機，周日（5日）發生意外。客機懷疑因雷擊關係緊急降落，但因著陸失敗機身爆炸起火，造成41人喪生的慘劇。當地媒體引述機場人員稱有乘客堅持要拿行李，或阻礙了其他人疏散，最終導致傷亡慘重。歐洲和美國均有指引提到，在緊急情況下，乘客應該在90秒內撤離機艙……（按此閱讀更多）
俄羅斯客機起火：客機墜毀後火勢加劇，現場捲起厚厚濃煙。（路透社）
政治漫畫起源
上周四（4月25日），《紐約時報》刊登了一幅描繪美國總統特朗普和以色列總理內塔尼亞胡的漫畫。被繪成導盲犬、頸上掛着一顆大衛之星的內塔尼亞胡，引領着被繪畫成視障人士、頭戴猶太帽的特朗普向前走，諷刺特朗普在中東事務上袒護以色列，被內塔尼亞胡牽着走。漫畫隨即引起反猶太爭議，《紐時》亦馬上就事件道歉。從十九世紀開始，政治漫畫便成為了草根、非特權階級對執政權力宣洩不滿的另類途經之一。尤其在法國大革命爆發以後，公民論政的意識急劇膨脹，普羅市民與公權力的距離越來越近，便越來越敢說政府的不是。以幽默諷政的政治漫畫得以風行，便是由於公民越敢發聲「笑政府」……（按此閱讀更多）
梅根哈里第一胎
英國王室周一（6日）公布喜訊，哈里王子（Prince Harry）的妻子、薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）當天清晨5時26分順利誕下兒子，嬰兒狀況良好，體重7磅3安士。初為人父的哈里王子當天開心地向記者講述妻子順利產子的消息，他指這是個有點「遲產」的寶寶，目前尚未為他改名，預料會按計劃在兩天內讓孩子跟公眾見面。但到底這位王室新成員和父母之後的生活會變成怎樣？有英國傳媒就為此作出連串估計……（按此閱讀更多）
委內瑞拉危機
委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）上周六（4日）下午啟動全國對話，以有效推動變革，緩解國內危機，改善民生和社會問題；俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）同日亦表示，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與委內瑞拉外長阿雷亞薩（Jorge Arreaza）周日（5日）在莫斯科就當前委內瑞拉局勢舉行會談……（按此閱讀更多）
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