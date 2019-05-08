【一分鐘看世界】劉鶴繼續訪美、曼德拉失光環、美退核協議一周年

早晨，今天是5月8日，星期三。
清涼有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
劉鶴繼續訪美
中美貿易談判突然生變，美國總統特朗普（Donald Trump）再威脅向中國商品加徵關稅，一句話引發千層浪，全球金融市場動盪。彭博社周一（6日）引述消息人士指，中方在上一輪磋商中，無意為解決強制技術轉移等方面作有需要的法例修改，與會的萊特希澤（Robert Lighthizer）感到不滿並向總統特朗普匯報。中國商務部周二（7日）表示，副總理劉鶴將於5月9日訪問美國兩日。股市有句格言叫Sell in May，意味「5月就會跌市」，因特朗普的關係，這都市傳說在2019年得以應驗。……（按此閱讀更多）
劉鶴將於5月9日訪問美國兩日，參與新一輪中美貿易談判，但中國商務部沒有透露對方今次的談判內容或議題。（資料圖片/路透社）
曼德拉失光環
南非周三（8日）舉行大選，執政黨「非洲人國民大會」（African National Congress，ANC）有望保住地位繼續執政。這個曾經由國父曼德拉領導的政黨，帶領南非1994年結束種族隔離政策，為多年受到欺壓的黑人帶來希望，他們亦成為ANC的「鐵票」。但經過四分一世紀，這些支持者有不少卻決定「倒戈」，ANC的不爭氣，令曼德拉的「光環」也漸漸消失……（按此閱讀更多）
南非大選：當地在1990年代結束種族隔離政策後，經濟雖然一度起飛，但到了祖馬上台後，情況急速向下，電力公司債台高築，導致民眾長期飽受斷水斷電之苦。加上失業率高企，民眾棲身於非法建築的情況非常普遍。（路透社）
美退核協議一周年
美國總統特朗普（Donald Trump）2018年5月8日宣布正式退出伊朗核協議。一年後，華府恢復制裁，伊朗經濟正承受痛苦後果。儘管伊朗目前仍繼續遵守核協議，但對外警告，德黑蘭的耐心「有限度」。伊朗國營電視台（IRIB）報道，德黑蘭政府可能會在周三（8日）宣布針對美國的報復措施，重啟部分已因協議停止的核計劃……（按此閱讀更多）
俄羅斯客機起火
俄羅斯航空SU1492航班周日（5日）懷疑在受雷擊後折返但緊急降落時出事，它在莫斯科機場起火爆炸，造成41人死亡。有乘客被指堅持帶同手提行李逃生而阻塞通道，導致後排乘客葬身火海。事件中倖存的空姐回憶當時疏散情況，表示她需要「抓着乘客衣領踢他們出去」才成功讓部分乘客逃生，降低死傷數字……（按此閱讀更多）
美股指曾瀉逾600點
美國總統特朗普周日突然宣布周五（10日）將調高中國進口貨關稅稅率，消息指中方亦擬向美國加徵報復關稅。隨着限期臨近，中美貿易談判前景愈見不明朗，市場不安情緒日增導致美股再度受壓。美股周二（7日）早段低開，加上科技股被拋售，三大指數都曾跌超過2%，道指最多瀉648點；三大指數及後在尾段收復部分失地，收報25,966點，跌472點……（按此閱讀更多）
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