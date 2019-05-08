【中美貿易戰】談判前景未明　道指曾瀉逾600點　收跌577點

美國總統特朗普周日突然宣布周五（10日）將調高中國進口貨關稅稅率，消息指中方亦擬向美國加徵報復關稅。隨着限期臨近，中美貿易談判前景愈見不明朗，市場不安情緒日增導致美股再度受壓。美股周二（7日）早段低開，加上科技股被拋售，三大指數都曾跌超過2%。道指尾段跌幅輾轉擴，最多瀉大648點，收報25,959點，跌577點。

道收報25,837點，跌632點或2.39%；標普500指數報2,868點，跌63點或2.17%；納指報7,910點，跌212點或2.61%。

反映投資者恐慌情緒的VIX指數一度高見21.52點，最新報21.23點抽升近37%。

科技股成為跌市元兇之一，統稱「FAANG」的五大科技股都插水：蘋果插水3.52%、Google母企Alphabet跌2%、亞馬遜跌2.18%、Facebook跌2.93%、Netflix挫3.01%。​

「新債王」唱熊市

「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）周二（7日）唱淡美股，預期中美很大機會硬碰。他認為美股正處於熊市，預料華府對中國貨加徵25%關稅的機會超過五成，美股跌勢也將持續。

歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）指出，全球經濟問題一定程度與中美貿易緊張有關，若市場認為問題難以短期解決，將削弱全球投資氣氛。

貿易談判前景未明

美國總統特朗普（Donald Trump）周日（5日）突然宣布，周五起提高中國貨進口關稅；美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）翌日（6日）指中方「反口」違背之前談判承諾。

中國商務部周二（7日）表示，副總理劉鶴會參與新一輪中美貿易談判；外交部則強調，加徵關稅無法解決任何問題，中國有誠意繼續磋商。不過彭博社同日引述知情人士透露，若特朗普政府周五如期調高關稅，北京對美國加徵報復關稅還擊。

（綜合報道）