日本天皇德仁首度宮中祭祀　雅子「大垂髮」造型優雅美麗

日本新天皇德仁5月1日即位，皇居周三（8日）上午舉行「期日奉告之儀」。德仁首度穿上日皇服裝「黃櫨染御袍」，出席在皇居宮中三殿（賢所、皇靈殿及神殿的總稱）舉行的祭祠儀式。他向皇室祖先及眾神報告10月及11月舉行的「即位禮正殿之儀」及「大嘗宮之儀」。

新日皇德仁身穿「黃櫨染御袍」，參加「期日奉告之儀」。（法新社）

皇后雅子亦穿上傳統服裝，配上平安時代貴族女性「大垂髮」，跟着德仁同樣順序向宮中三殿行禮。這是德仁即位後首度出席宮中祭祀，也是雅子事隔17年再度來到這裏，向宮中三殿行禮。（法新社）

德仁出席祭祠儀式前一天，宮內廳周二（7日）公布德仁當天上午首次在皇居處理一般公務的照片及照片，他在辦公室內簽署內閣會議相關文件。這是德仁首次在皇居辦理不涉及即位儀式活動的普通公務。

從相中可以看到，德仁辦公室「菊之間」內部寬敞、用色以淺啡色及白色為主，陳設十分簡約。房間內有一張很大的辦公桌、一排組合櫃以及一張風景畫。相中的德仁坐在辦公桌前，使用毛筆寫字。（宮內廳）

這是「菊之間」內部首次曝光，而有網民卻認為照片的亮點是德仁仍在使用毛筆處理公務。支持的人認為，即使時代轉變，日皇還是用毛筆，而書法應成為學生的必修課，但是也有人認為應要改變。

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（綜合報道）