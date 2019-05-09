【一分鐘看世界】中美貿易戰、伊朗核協議、英國王B來了

早晨，今天是5月9日，星期四。
清涼有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
中美貿易戰
美國總統特朗普（Donald Trump）周日（5日）突然在網上宣布在周五（10日）起向中國價值2000億美元進口貨品增加關稅，由目前的10%上升至25%。他批評中國在談判過程緩慢，更指另外3250億美元的中國貨品隨時成為新一批「受害者」。白宮一直強調加關稅只會令中國受到影響，但美國本土商家和消費者卻有另一說法。中方對於目前的變故並非沒有準備，事情在一個月前的第九次磋商時就開始有了變化。劉鶴此次訪美不見得是為了應對出現的新變化，也並不是豪賭能否平息事端……（按此閱讀更多）
中美貿易戰：不少美國零售商都看中了中國產品價格低廉的優點，從而大量入口中國產品。不過受到中美貿易戰未解決的影響，加上總統特朗普要脅增加關稅，令美國進口商面對大幅加價的煩惱，當地消費者隨時首當其衝。（路透社）
伊朗核協議
在美國宣布退出《伊朗核協議》一年後，伊朗周三（8日）宣布不再繼續遵守在《伊朗核協議》中、與其他簽約國簽訂的部分條款。伊朗國營電視台報道，德黑蘭已向簽約國的大使發出信件，概述該國政府撤出核協議部分條款，但沒有說明政府往後的計劃。外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）同日澄清伊朗不會退出協議，只是減少屬於「義務」性質的承諾……（按此閱讀更多）
伊朗周三（8日）宣布不再繼續遵守在《伊朗核協議》中、與其他簽約國簽訂的部分條款。總統魯哈尼致函俄羅斯總統普京，並由訪俄的外長扎里夫轉交克里姆林宮。（路透社）
英國王B來了
英國哈里王子（Prince Harry）與夫人薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）周一（6日）迎接兩人第一個愛情結晶品誕生，他們周三（8日）讓傳媒記者拍照，之後在Instagram帳戶公布，將兒子命名為阿奇（Archie）。英國《每日郵報》報道，哈里王子周三（8日）將安排兒子在溫莎堡（Windsor Castle）亮相。據指，來自美國的梅根更堅持安排美國電視台加入採訪團，希望反映國際對二人首個愛情結晶品的關注……（按此閱讀更多）
南非大選
南非周三（8日）舉行大選，執政黨非洲人國民大會（African National Congress，ANC）有望保住地位繼續執政。但即使總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）有望順利連任，國內問題早已響起警號。政府為解決貧窮和種族不平等的問題，自1994年起推行房屋政策，為低收入家庭提供資助房屋。草根民眾滿心歡喜入伙，卻發現新居無水無電。而面對貪污腐敗的政府，中產黑人曾經是執政黨的「鐵粉」，如今都顯得心灰意冷。對他們來說，連登記選民此舉也是多餘……（按此閱讀更多）
孟晚舟引渡
華為副董事長孟晚舟周三（8日）再上庭接受引渡聆訊。法官批准她搬到桑拿斯區（Shaughnessy）的住所；並定於9月23日至10月4日處理案件的披露資料申請，她需在9月23日到庭。華為及後發表聲明質疑，這是美國的「政治考慮」，華為將阻止有關引渡程序……（按此閱讀更多）
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