【華為孟晚舟被捕】孟晚舟抵達法院　出席引渡聆訊

華為副董事長孟晚舟周三（8日）再上庭接受引渡聆訊。孟晚舟一改此前連帽外套及冷帽等休閒裝打扮，身穿深色連身裙到卑詩省（British Columbia）最高法院出席聆訊。法院外有大批民眾，亦有孟晚舟的支持者。

身穿黑裙的孟晚舟周三（8日）從寓所離開，在律師及保安陪同下，前往卑詩省（British Columbia）最高法院，出席引渡到美國受審的聆訊。

司法部日前發聲明指聆訊是行政性質，會讓控辯雙方討論孟晚舟是否申請初步聆訊、往後聆訊日期，以及修訂保釋條件等，預料聆訊相當簡短，可能會在30分鐘內完成。

華為孟晚舟被捕：身穿黑裙的孟晚舟周三（8日）笑容滿面地離開寓所到法院出席聆訊。（路透社）

+ 2

孟晚舟2018年12月1日因公司涉嫌違反美國對伊朗的制裁，在加拿大溫哥華國際機場（Vancouver International Airport）被捕，獲准保釋後一直居於溫哥華，惟須配戴腳鐐，及被保安嚴密監視。

美國在2019年1月28日正式起訴孟晚舟，以及華為兩家子公司合共23項罪名，包括竊取商業機密、商業欺詐、妨礙司法公正、違反伊朗制裁令等；加拿大司法部3月1日正式啟動引渡程序。

（綜合報道）