【一分鐘看世界】劉鶴任務已變、朝鮮再射飛行物、孟晚舟的新豪宅

早晨，今天是5月9日，星期五。 本周最後一個工作天，你需知道以下五宗國際新聞：

劉鶴任務已變

中國副總理劉鶴周四（9日）率團前往華盛頓，與美方舉行新一輪貿易談判。劉鶴啟程前，美國貿易代表辦公室正式發布通告，會在周五（10日）對華商品加徵關稅。美國總統特朗普周三（8日）重申，中國在上一輪談判破壞經貿協議，又指總統需要態度強硬；惟中國商務部反指中方是「被承諾」了很多，美方對中國貼上不少標籤，比如倒退、背棄等，又警告如果美方的關稅措施付諸實施，中方將不得不採取必要反制措施。中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進周四（9日）在社交網站形容，劉鶴等人此行是去華盛頓赴「鴻門宴」。現如今，這些原有的計劃已被打亂，劉鶴也不得不調整訪美的任務……（按此閱讀更多）

美國貿易代表辦公室5月8日正式發布通告，確定於5月9日將對華2,000億美元商品的徵稅比例從10%上調至25%。圖為美國貿易談判代表萊特希澤（Robert Lighthizer）。（路透社）

朝鮮再射飛行物

韓聯社引述韓國聯合參謀本部指，朝鮮繼上周六（4日）從江原道元山虎島半島一帶朝東發射數枚「飛行物」後，周四（9日）再次發射不明「飛行物」，懷疑是兩枚短程導彈。韓國總統文在寅表示，相信平壤是要表達對美朝河內峰會不歡而散的不滿。他警告朝鮮最近行動會令重啟對話變得複雜，又指此舉有違反聯合國安理會相關決議之虞……（按此閱讀更多）

朝鮮周四（9日）再次發射不明「飛行物」，懷疑是兩枚短程導彈。圖為上周朝鮮媒體發布領導人金正恩親臨指導的照片。（路透社）

華為孟晚舟被捕

華為副董事長孟晚舟周三（8日）再上庭接受引渡聆訊。法官批准孟晚舟搬到溫哥華最昂貴的地段之一桑拿斯區（Shaughnessy）的住所；並定於9月23日至10月4日處理案件的披露資料申請，她需在9月23日到庭。聽證會結束後，華為向中國《環球時報》發表的四點聲明，表示華為一直相信孟晚舟是清白，並認為美國下令逮捕孟晚舟是非法濫用程序，華為又質疑，這是美國的「政治考慮」，稱將阻止有關引渡程序……（按此閱讀更多）

委內瑞拉亂局

委內瑞拉國家情報局（SEBIN）周三（8日）拘捕國會副議長桑布拉諾（Edgar Zambrano）。事發時，據報情報部門人員包圍桑布拉諾的車輛，並出動拖車連人帶車轉送到國家情報局總部。《華盛頓郵報》引述白宮官員報導，特朗普抱怨受到白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）誤導，令他以為推翻馬杜羅「很容易」，並稱博爾頓想讓他「陷入戰爭」……（按此閱讀更多）

美國拒絕中國移動

美國聯邦通信委員會（Federal Communications Commission，FCC）周四（9日）以5票對0票，一致反對中國電訊商中國移動（China Mobile）在美國提供電訊服務，理由是北京政府可能會利用該公司進行嚴重損害美國國家安全的監控和間諜活動……（按此閱讀更多）

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