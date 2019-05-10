朝鮮一周內兩次火力打擊訓練　官媒：金正恩指導長程攻擊訓練

撰文：凌俊賢
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韓聯社引述韓國聯合參謀本部指，朝鮮繼上周六（4日）從江原道元山虎島半島一帶朝東發射數枚「飛行物」後，周四（9日）再次發射不明「飛行物」，懷疑是兩枚短程導彈。
朝鮮官媒朝中社翌日（10日）報道，金正恩周四（9日）指導前沿及西部前線防禦部隊的「火力打擊訓練」，期間下令各種長程攻擊訓練，不過暫未能確定平壤是否就在這次訓練中發射不明「飛行物」，還是有另一次試練。
《朝中社》指出，金正恩在指揮所瞭解各種遠程打擊手段的火力訓練計畫後，下達訓練命令，又指今次訓練，是為判定和檢查前沿及西部前線防禦部隊的快速反應能力。報道稱，金正恩對此感到滿意，並高度評價上周六的火力打擊訓練。
報道引述金正恩指出，根據當前形勢的要求，以及黨的戰略意圖，要進一步提高前沿及西部前線防禦部隊的戰鬥任務執行能力，經常保持遇到任何突發事態也能夠主動應對的萬全的戰鬥動員準備。
韓國證實朝鮮周四（9日）發射「飛行物」，總統文在寅警告平壤的做法可能有違反聯合國安理會相關決議。美國司法部同日宣布，扣押一艘2018年4月在印尼被截獲的朝鮮貨船，指其運送煤炭到朝鮮違反國際制裁；當局強調扣押貨船與朝鮮近日舉措無關。
（綜合報道）