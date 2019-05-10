美眾議院討論對華關係　議員籲先弄清如何定義中國

中美建交至今40年，美國眾議院外交委員會（Foreign Affairs Committee ）周三（8日）就美國應如何定義中國召開聽證會，出席的議員和專家都各有立場。

委員會主席兼紐約州民主黨眾議員恩格爾（Eliot Engel）表示，中國的競爭力是對全球的挑戰，指中國在全球，不論是從經濟、地緣政治和軍事上都代表了深遠的戰略挑戰，但在某些領域又是美國的必要夥伴。他認為，中美關係是世界最重要的關係之一，必須把兩國關係理清。

普林斯頓大學（Princeton University）政治學及國際事務教授范亞倫（Aaron Friedberg）則認為，中國明顯是美國的對手。他指出中國最後的目的是希望取代美國，不僅成為東亞的優勢力量，而且要成為國際體系的主導力量，並認為這種定義超過了「競爭者」範疇，而是已有「敵手」（adversary）的意味。

共和黨籍的猶他州眾議員柯蒂斯（John Curtis）表示，對於將中國列為「競爭者」的說法有所質疑。他表示，當想到競爭者時，會想到是在公平競爭環境下兩隊人馬走出來，努力展示最好的一面。他說在聽證會上聽到對手（rival）、敵手（adversary）、最大威脅（primary threat）和掠奪者（predatory）等多種說法，他質疑美國應該要首先弄清楚如何定義中國。