美國大公司已為關稅上調做好準備

《華爾街日報》周日（10日）報道，他們已為美國對總值2,000億美元的中國進口商品加徵關稅做好準備，一些公司表示，他們的年度財務預測已預見到這種情況。

美國在香港時間周五中午正式將2,000億美元中國輸美商品關稅稅率從10%上調至25%。從中國進口的電腦晶片等零部件和化學品以及自行車和聖誕燈飾等消費品，都在加徵關稅的清單之內。

經濟學家表示，上調關稅將導致零售價格上漲，並將對眾多小企業造成擠壓，這些企業沒有全球業務，在價格上對供應商也缺少議價能力。而對大企業，影響則相對有限。他們可以採取上調價格、供應鏈多樣化以及增加庫存等措施，來減少現有關稅和潛在新關稅的影響。

伊利諾伊工具加工公司（Illinois Tool Works） 、Dollar Tree和霍尼韋爾（Honeywell International）等公司的高管表示，他們已經為最壞情況制定計劃，並且已經在今年的利潤預期中反映出關稅從10%上調至25%的影響。一些公司已上調價格或增加庫存，為關稅可能造成的衝擊做好準備。零售商沃爾瑪也表示準備囤積更多貨物。

通過對標普500指數成分股電話會議記錄的分析，在今年的業績電話會議上討論關稅上調可能的30家大型美企中，有18家公司表示在業績預測中考慮了這一因素，12家公司稱不確定這方面的影響。

霍尼韋爾首席財務總監萊維（Gregory Lewis）2019年1月底稱，這家工業企業集團預計2019年關稅不會對其帶來重大影響。該公司已付出莫大努力以減輕今年的關稅衝擊，設法應對仍未宣布的「清單四」（剩餘價值逾3,250億美元的其他中國商品）潛在影響。

（華爾街日報）