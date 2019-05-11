韓國調查：未婚女生擇偶望男方月薪2萬以上

韓國一項周五（10日）公布的調查結果顯示，當地未婚女性在擇偶時要求對方的月薪標準，最多人選擇300萬韓圜（2萬港元）以上。另一方面，最多未婚韓國男士認為自己的月薪達到300萬韓圜（2萬港元）以上，才會考慮結婚。

這個由韓國保健社會研究院所做的調查，在2018年8月至9月訪問了3002名由25歲至39歲的未婚男女。

結果顯示，44.3%女受訪者希望伴侶月薪在300萬至400萬韓圜（2萬至2.7萬港元）之間，其次是400萬韓圜（2.7萬港元）以上，佔29.9%，之後是200萬至300萬韓圜（1.36萬至2萬港元），佔21.3%。

至於在男生方面，48.8%男受訪者要求伴侶月薪在200萬至300萬韓圜（1.36萬至2萬港元）之間，其次是伴侶沒有收入也可以，佔18.7%，之後是100萬至200萬韓圜（6800港元至1.36萬港元），佔17.9%。

研究院又訪問這班受訪者，了解他們認為月薪到達何種水平才適合結婚。結果有42.2%男受訪者認為是300萬至400萬韓圜（2萬至2.7萬港元），佔比最高。女受訪者則是200萬至300萬韓圜（1.36萬至2萬港元）佔比最高，為53.5%。

（韓聯社）