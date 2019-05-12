加拿大資深議員赴華參加「北極圈論壇」　支持中加合作

加拿大上周五至周六（10至11日）期間派出資深國會議員到上海，出席「北極圈」論壇中國分論壇，表明對中加北極合作的支持。

加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）報道指，在北極問題上，渥太華沒與美國站在同一陣線，而是選舉與北京走在一起。報道稱，中國雖然在北極沒有領土，但一直尋求在該區擴展影響力。

加拿大自由黨議員萊斯利（Andrew Leslie）在論壇上表示，加拿大歡迎與中國在北極地區合作的機會。他指出，中加合作領域可包括科學、航運和海洋政策等。

報道稱，萊斯利5月1日卸任外交部長議會秘書的職務，隨後馬上訪問中國，表明了加拿大政府試圖恢復與北京的關係，而萊斯利傳達的信息是，加拿大願與中國合作，至少在北方事務上如此。

加拿大前外交官、國家管理改革研究中心（Centre for International Governance Innovation）高級研究員希金博特姆（John Higginbotham）認為，萊斯利的講話是為了向中國表明加拿大將與他們繼續合作，而中加關係所處的特殊時期使得合作變得特別重要。

他強調，與北京在北極合作是一種信號，並稱加拿大了解北極對中國的重要意義，而且傳統上一直與中國在此區域合作。