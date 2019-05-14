【一分鐘看世界】中美貿易戰升溫、中東局勢、菲律賓中期選舉

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早晨，今天是5月14日，星期二。

假期後的工作天，你需知道以下五宗國際新聞：

中美貿易戰升溫

中美貿易戰升溫，中國周一（13日）宣布自6月1日起向產於美國的部分進口商品提高加徵關稅稅率特朗普當天連發數條Twitter推文，警告中國勿對美國採取報復措施。消息刺激美股低開，道指低開374點，中段跌幅擴大至719點；及後美國總統特朗普表示將在6月底與中國國家主席習近平會晤消息有助市場憂慮情緒稍為降溫，道指跌幅收窄，收報收報25,324點，跌617點或2.38%。特朗普若一場曠日持久、愈演愈演的關稅戰發生，特朗普真的有本錢打這一場關稅戰嗎……（按此閱讀更多

特朗普指會在6月底的G20峰會與習近平會面。（路透社）

中東局勢

中東局勢持續升溫，伊朗學生通訊社（ISNA）周日（12日）引述革命衛隊（Revolutionary Guards）航空部隊司令哈吉扎德（Amirali Hajizadeh）稱，駐波斯灣美軍過去對伊朗是重大威脅，現在則是「機會」沙特阿拉伯周一（13日）表示，兩艘沙特油輪在阿聯酋海岸附近遇襲，船身嚴重受損，形容此舉對全球石油供應安全構成威脅。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同日取消對莫斯科的訪問，先往比利時布魯塞爾與歐盟及成員國外長會晤。英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）敦促美方克制，避免與伊朗爆發軍事衝突；伊朗當局表示，可能會退出《伊朗核協議》……（按此閱讀更多

上個月底，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布自5月2日起，美國取消任何國家進口伊朗原油和凝析油的制裁豁免權，欲全面封殺伊朗的石油出口。（路透社）

菲律賓中期選舉

菲律賓周一（13日）舉行中期選舉，南部霍洛島（Jolo）一個票站當天發生槍擊事件，造成9人受傷。據官方統計，在投票前與選舉有關的暴力事件，造成至少20人喪生，24人受傷。外界視今次選舉為考驗總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的支持度。選前民調顯示，選舉結果將可鞏固杜特爾特的政治權力……（按此閱讀更多

韓約會暴力

韓劇世界中的「OPPA」總是又靚仔又吸引，是不少港女幻想中的理想另一半。「韓國男性」可以說是被捧到上天，惟不少當地女性卻對他們說「不了不了」。究其原因，與國內拍拖約會的暴力案飆升，以及無法禁絕偷拍案有關。情侶約會暴力案，由2016年的9000宗，急增至2018年的1.9萬宗，這意味平均每日會發生52宗，每小時就會有兩宗……（按此閱讀更多

瑞典重啟阿桑奇調查

瑞典檢察當局周一（12日）決定，重啟對維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）涉嫌強姦的調查，指仍有合理懷疑阿桑奇觸犯性侵罪行。阿桑奇一方指願意協助調查，並相信調查能讓他有機會洗脫污名……（按此閱讀更多

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