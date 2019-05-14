【一分鐘看世界】中美貿易戰升溫、中東局勢、菲律賓中期選舉

早晨，今天是5月14日，星期二。
假期後的工作天，你需知道以下五宗國際新聞：
中美貿易戰升溫
中美貿易戰升溫，中國周一（13日）宣布自6月1日起向產於美國的部分進口商品提高加徵關稅稅率。特朗普當天連發數條Twitter推文，警告中國勿對美國採取報復措施。消息刺激美股低開，道指低開374點，中段跌幅擴大至719點；及後美國總統特朗普表示將在6月底與中國國家主席習近平會晤，消息有助市場憂慮情緒稍為降溫，道指跌幅收窄，收報收報25,324點，跌617點或2.38%。特朗普若一場曠日持久、愈演愈演的關稅戰發生，特朗普真的有本錢打這一場關稅戰嗎……（按此閱讀更多）
特朗普指會在6月底的G20峰會與習近平會面。（路透社）
中東局勢
中東局勢持續升溫，伊朗學生通訊社（ISNA）周日（12日）引述革命衛隊（Revolutionary Guards）航空部隊司令哈吉扎德（Amirali Hajizadeh）稱，駐波斯灣美軍過去對伊朗是重大威脅，現在則是「機會」。沙特阿拉伯周一（13日）表示，兩艘沙特油輪在阿聯酋海岸附近遇襲，船身嚴重受損，形容此舉對全球石油供應安全構成威脅。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同日取消對莫斯科的訪問，先往比利時布魯塞爾與歐盟及成員國外長會晤。英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）敦促美方克制，避免與伊朗爆發軍事衝突；伊朗當局表示，可能會退出《伊朗核協議》……（按此閱讀更多）
上個月底，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布自5月2日起，美國取消任何國家進口伊朗原油和凝析油的制裁豁免權，欲全面封殺伊朗的石油出口。（路透社）
菲律賓中期選舉
菲律賓周一（13日）舉行中期選舉，南部霍洛島（Jolo）一個票站當天發生槍擊事件，造成9人受傷。據官方統計，在投票前與選舉有關的暴力事件，造成至少20人喪生，24人受傷。外界視今次選舉為考驗總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的支持度。選前民調顯示，選舉結果將可鞏固杜特爾特的政治權力……（按此閱讀更多）
韓約會暴力
韓劇世界中的「OPPA」總是又靚仔又吸引，是不少港女幻想中的理想另一半。「韓國男性」可以說是被捧到上天，惟不少當地女性卻對他們說「不了不了」。究其原因，與國內拍拖約會的暴力案飆升，以及無法禁絕偷拍案有關。情侶約會暴力案，由2016年的9000宗，急增至2018年的1.9萬宗，這意味平均每日會發生52宗，每小時就會有兩宗……（按此閱讀更多）
瑞典重啟阿桑奇調查
瑞典檢察當局周一（12日）決定，重啟對維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）涉嫌強姦的調查，指仍有合理懷疑阿桑奇觸犯性侵罪行。阿桑奇一方指願意協助調查，並相信調查能讓他有機會洗脫污名……（按此閱讀更多）
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