【一分鐘看世界】美國以本傷人、波斯灣風雲、印尼為何遷都入雨林

早晨，今天是5月15日，星期三。
炎熱有驟雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
美國以本傷人
美國總統特朗普周一（13日）表示，將在6月底的日本二十國集團峰會（G20）舉行期間，與中國國家主席習近平會面。他又表示，仍未決定是否向3250億美元中國貨徵收關稅，並計劃撥出約150億美元，援助受中國關稅報復措施影響的美國農民，但未透露援助詳情。美國貿易代表署同日表示，計劃再向大約3000億美元的中國貨開徵25%的關稅，公聽會在6月17日舉行，清單涵蓋共3805項貨品。特朗普周三又形容，與中國的貿易戰是朋友之間的小爭吵，強調美國「總是會贏」。如果計劃真的如特朗普所言，以政府採購的方式向農民購買農產品，美國似乎會再度落入「政府芝士」難題七十年未解的困局……（按此閱讀更多）
在特朗普去年就乳製品市場准入問題向加拿大施壓的往跡看來，他不會對「芝士災難」毫無概念。（路透社）
波斯灣風雲
中東局勢持續升溫，四艘運油船周日（12日）在阿聯酋對開的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）百多公里處遇襲、船身被炸出大洞。沙特周二（14日）證實，該國一條主要輸油管的2座石油泵站當天遭滿載炸藥的無人機攻擊。美國懷疑事件與德黑蘭政府有關，伊朗隨即與事件劃清界線，並要求阿聯酋作詳細調查以證清白，另一方面卻表示可能會退出《伊朗核協議》。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一臨時到布魯塞爾與歐盟及成員國外長會晤……（按此閱讀更多）
阿聯酋外交部表示有4艘商船在附近海域受到蓄意破壞，但未透露詳細信息。（路透社）
WhatsApp漏洞
手機通訊軟件Whatsapp證實軟件一度被黑客入侵，呼籲所有用戶即時更新。黑客使用的入侵方法可能來自以色列的一間安全公司，黑客可在用戶完全不知情的情況下入侵手機，進行監控……（按此閱讀更多）
印尼為何遷都入雨林？
印尼總統佐科維多多（Joko Widodo） 在四月大選中預料順利連任，未待最終點票結果正式出爐，這位「基建總統」馬上便宣布更雄心萬丈的遷都大計。政府計劃哇島以外覓址興建新首都，把國家行政中心遷至新址。這項決定除了因為雅加達交通擠塞嚴重和有陸沉風險外，也是希望藉此拉動其他地區的經濟發展。作為第四人口大國的印尼，島嶼眾多，各省之間經濟及人口比例傾斜，如何突破發展瓶頸？遷都又可否解決社會發展不均……（按此閱讀更多）
蓬佩奧訪俄
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周二（14日）到訪俄羅斯，與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面，促請俄方不要試圖干預美國2020年總統大選，因為此舉勢必損害美俄關係。蓬佩奧及後與俄羅斯總統普京會談，普京強調俄羅斯沒有干預美國大選，又指會與蓬佩奧討論全球能源穩定等問題……（按此閱讀更多）
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