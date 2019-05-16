【一分鐘看世界】美國再禁華為、美財長再訪華、遲到慣犯普京

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早晨，今天是5月16日，星期四。

炎熱的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

美國再禁華為

美國總統特朗普（Donald Trump）周三簽署行政命令，禁止美國企業使用對國家構成安全風險的電訊設備商製造的設備，為禁止美企與中國電信商華為的業務往來鋪路商務部同日將華為及它的70間附屬機構列入貿易黑名單。另一方面，英國大型電訊商Vodafone宣布自7月起在當地推出第五代移動網絡（5G）服務，中國電訊設備巨頭華為將提供5G硬件設備。華為董事長梁華同日在英國倫敦出席會議時表示，華為願意與英國等各國政府，簽署無間諜協議……（按此閱讀更多

美國總統特朗普（Donald Trump）周三簽署行政命令，禁止美國企業使用對國家構成安全風險的電訊設備商製造的設備，為禁止美企與中國電信商華為的業務往來鋪路。（路透社）

美財長再訪華

中美貿易戰持續升溫，新華社周二（14日）發表評論文章，批評美國是正在「拆除國際貿易規則的牆，同時在全球範圍內築起保護主義的牆」，是凸顯美式霸凌與蠻橫的表現，不過美國財政部發言人同日表示，財長姆努欽（Steven Mnuchin）計劃短期內前往中國進行新一輪貿易會談美國總統特朗普更形容，與中國的貿易戰是朋友之間的小爭吵；他又再度指摘中方破壞接近達成的協議，強調美國「總是會贏」。有關言論讓股市在急跌一天後喘定反彈……（按此閱讀更多

劉鶴（右）、姆努欽（中）及萊特希澤（左）本月初在北京會面。（資料圖片/路透社）

遲到慣犯普京

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周二（14日）訪問俄羅斯索契（Sochi），期間與總統普京（Vladimir Putin）和外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會面。蓬佩奧促請俄方不要試圖干預美國2020年總統大選，普京則強調俄羅斯沒有干預美國大選俄方指如果美方提出在6月日本的G20峰會舉行俄美元首峰會，俄方會接受邀請，惟目前都沒有收到有關要求。普京有「遲到大王」之稱，蓬佩奧這次訪俄之旅亦「有幸」體驗對方遲到威力，但有當地傳媒則指，普京在百忙中抽時間與對方見面，因此不應為此有怨言……（按此閱讀更多

美伊緊張局勢

美伊關係愈發緊張，伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）周二（14日）表示，近日阿聯酋與沙特聲稱油輪遇襲的事件，是由美國政府的強硬派策劃，以加劇區內緊張局勢。美國中央司令部周二（14日）發表聲明，強調擔心伊朗帶來的潛在迫切威脅，並指現時處於「高警戒級別」。伊朗學生通訊社（ISNA）周三（15日）引述當地原子能機構官員消息，指當局在最高國家安全委員會的命令下，正式中止2015年簽訂的《伊朗核協議》部分內容。面對美國的步步緊逼，伊朗又能夠如何突破這一不利的局勢……（按此閱讀更多

禁墮胎法案

美國阿拉巴馬州周二（15日）通過被稱為全美最嚴厲的禁止墮胎法案，除非證實胎兒危及母親性命，否則一律禁止墮胎，即使因姦成孕亦無法例外。刑罰僅針對執行​手術的醫護人員，最高判監99年……（按此閱讀更多

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