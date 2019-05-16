【一分鐘看世界】美國再禁華為、美財長再訪華、遲到慣犯普京

早晨，今天是5月16日，星期四。
炎熱的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
美國再禁華為
美國總統特朗普（Donald Trump）周三簽署行政命令，禁止美國企業使用對國家構成安全風險的電訊設備商製造的設備，為禁止美企與中國電信商華為的業務往來鋪路。商務部同日將華為及它的70間附屬機構列入貿易黑名單。另一方面，英國大型電訊商Vodafone宣布自7月起在當地推出第五代移動網絡（5G）服務，中國電訊設備巨頭華為將提供5G硬件設備。華為董事長梁華同日在英國倫敦出席會議時表示，華為願意與英國等各國政府，簽署無間諜協議……（按此閱讀更多）
美國總統特朗普（Donald Trump）周三簽署行政命令，禁止美國企業使用對國家構成安全風險的電訊設備商製造的設備，為禁止美企與中國電信商華為的業務往來鋪路。（路透社）
美財長再訪華
中美貿易戰持續升溫，新華社周二（14日）發表評論文章，批評美國是正在「拆除國際貿易規則的牆，同時在全球範圍內築起保護主義的牆」，是凸顯美式霸凌與蠻橫的表現，不過美國財政部發言人同日表示，財長姆努欽（Steven Mnuchin）計劃短期內前往中國進行新一輪貿易會談。美國總統特朗普更形容，與中國的貿易戰是朋友之間的小爭吵；他又再度指摘中方破壞接近達成的協議，強調美國「總是會贏」。有關言論讓股市在急跌一天後喘定反彈……（按此閱讀更多）
劉鶴（右）、姆努欽（中）及萊特希澤（左）本月初在北京會面。（資料圖片/路透社）
遲到慣犯普京
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周二（14日）訪問俄羅斯索契（Sochi），期間與總統普京（Vladimir Putin）和外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會面。蓬佩奧促請俄方不要試圖干預美國2020年總統大選，普京則強調俄羅斯沒有干預美國大選。俄方指如果美方提出在6月日本的G20峰會舉行俄美元首峰會，俄方會接受邀請，惟目前都沒有收到有關要求。普京有「遲到大王」之稱，蓬佩奧這次訪俄之旅亦「有幸」體驗對方遲到威力，但有當地傳媒則指，普京在百忙中抽時間與對方見面，因此不應為此有怨言……（按此閱讀更多）
美伊緊張局勢
美伊關係愈發緊張，伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）周二（14日）表示，近日阿聯酋與沙特聲稱油輪遇襲的事件，是由美國政府的強硬派策劃，以加劇區內緊張局勢。美國中央司令部周二（14日）發表聲明，強調擔心伊朗帶來的潛在迫切威脅，並指現時處於「高警戒級別」。伊朗學生通訊社（ISNA）周三（15日）引述當地原子能機構官員消息，指當局在最高國家安全委員會的命令下，正式中止2015年簽訂的《伊朗核協議》部分內容。面對美國的步步緊逼，伊朗又能夠如何突破這一不利的局勢……（按此閱讀更多）
禁墮胎法案
美國阿拉巴馬州周二（15日）通過被稱為全美最嚴厲的禁止墮胎法案，除非證實胎兒危及母親性命，否則一律禁止墮胎，即使因姦成孕亦無法例外。刑罰僅針對執行手術的醫護人員，最高判監99年……（按此閱讀更多）
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