【中美貿易戰】美媒：共和民主兩黨均強硬　中國在華府無朋友

中美貿易戰升溫，談判陷入僵局，美國有線新聞網絡（CNN）周五（17日）發表文章指，這場貿易戰顯示中國在華盛頓已失去所有朋友。 文章內容指，在過去年代，共和黨或民主黨人會尋求改善與中國的關係，但自特朗普（Donald Trump）政府上台以來，局面改變，兩黨均已採取對華強硬的態度，部分民主黨人甚至認為特朗普的立場不夠強硬。

CNN文章指，在過往年代，不論共和黨或民主黨，都會尋求改善中美關係，包括1972年總統尼克遜（Richard Nixon）訪華、總統老布殊在北京六四事件後繼續與華對話，還有總統克林頓支持中國加入世貿等。

文章認為，到了特朗普上場後，局勢改變，雖然民主黨在很多議題上，與特朗普針鋒相對，但在對華方面則有一致共識，近年都採取強硬姿態，甚至有民主黨員主張特朗普要更加強硬，例如特朗普2018年開始對中國進口商品加徵關稅，有民主黨高層就曾抱怨他做得「未夠盡」。

民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）近日指，美國不應在關稅問題上展開多個戰線，也是因為他主張要專注在對華的問題上，認為中國是「更加危險」。

文章指，中美關係不大可能演變成實際衝突，但有醞釀成為「新冷戰」的風險，迫使其他國家選邊站隊，而且事態轉變非常急速。

特朗普政府對中國產品加徵關稅，使中美貿易戰形勢驟然緊張。（路透社）

貿易談判未有進展

中美貿易談判尚未擺脫僵局，美國財經新聞台CNBC周五（17日）引述消息人士報道，談判似乎進入停擺狀態，華府認為中國無意重新考慮過往提出的承諾，目前仍未決定下一輪磋商日期，也未知磋商內容。

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）周三（15日）曾指，與中國的貿易談判上仍有很多問題需要解決，有很大機會在不久將來到北京參與新一輪會談。