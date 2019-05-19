澳洲執政聯盟勝出大選　總理莫理森：一直相信奇蹟出現

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）領導的自由黨（Liberal Party）—國家黨（National Party）執政聯盟上周六（18日）勝出大選，莫理森可望連任。他表示一直相信奇蹟出現。

莫里森在妻子及女兒的陪同下，於悉尼發表勝利演說。他指今次意外取得勝利，是屬於每位沉默的澳洲民眾，認為要向他們致敬，「澳洲人每天也努力工作、創業、建立家庭和買樓，都是這批沉默的澳洲民眾取得今次勝利。」

莫里森承諾，他會盡快恢復工作，「我一直相信奇蹟出現，今晚我們已出現了一次奇蹟。」

當局已經完成點算75%選票。在眾議院151席當中，於選前民調落後的自由黨（Liberal Party）—國家黨（National Party）執政聯盟取得最少74席，以9席之差領先在野工黨（Labor Party），總理莫里森成功帶領聯盟繼續執政。

工黨領袖肖滕（Bill Shorten）則承認落敗，並會辭去黨魁一職。

美國總統特朗普（Donald Trump）上周六（18日）與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）通電話，祝賀對方領導執政聯盟勝出大選，成為首名祝賀莫里森勝選的國家領袖。

（美國有線新聞網絡）