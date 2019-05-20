【一分鐘看世界】澳洲大選、印度大選、歐洲議會選前風暴

早晨，今天是5月20日，星期一。
炎熱的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
澳洲大選
澳洲周六（18日）舉行大選，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）領導的自由黨（Liberal Party）—國家黨（National Party）執政聯盟勝出。莫理森可望連任，他表示一直相信奇蹟出現，並希望盡快重迎投入工作，繼續服務國民。另一邊廂，工黨領袖肖滕（Bill Shorten）則承認落敗，並會辭去黨魁一職……（按此閱讀更多）
澳洲大選：工黨領袖肖滕（Bill Shorten，右）承認落敗，並會辭去黨魁一職。圖為他投票一刻。（路透社）
印度大選
印度維時6周、全程7個階段的大選，選民多達9億人、候選人超過8000名，來到周日（19日）結束，7個邦近1億選民將決定國會人民院（Lok Sabha，等同下議院）545席中的最後59席。大選點票工作在周四（23日）開始，當天也會公布初步點票結果。這場選舉卻充斥一個怪現象：多達2成候選人正受到刑事檢控，他們卻在在選舉吃香。但話說回來，為何印度選舉會那麼長……（按此閱讀更多）
印度大選：總理莫迪所率領的印度人民黨（Bharatiya Janata Party，簡稱BJP），多達40%候選人有刑事案件在身。（Getty Images）
歐洲議會選前風暴
奧地利副總理施特拉赫（Heinz-Christian Strache）被揭「通俄」，他因一段涉嫌提出利益輸送的片段曝光，令他醜聞纏身。施特拉赫周六（18日）宣布辭職，執政聯盟地位更被動搖。歐洲右派政治聯盟聲勢在歐洲議會選舉舉行前有所動搖，意大利副總理兼內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）周日（19日）與歐洲各路民粹和右派政黨領袖在米蘭舉行團結大會……（按此閱讀更多）
Eurovision
第64屆歐洲歌唱大賽（Eurovision）決賽周日（19日）在以色列特拉維夫（Tel Aviv）舉行。大賽冠軍由荷蘭歌手勞倫斯（Duncan Laurence）贏得，他從上屆冠軍、來自以色列的巴爾齊萊（Netta Barzilai）手上獲頒獎座。意大利和俄羅斯分別獲得亞軍和季軍。這屆比賽選址在以色列的特拉維夫（Tel Aviv），令比賽陷入以巴衝突的政治陰霾。賽前有數萬人網上聯署抵制，至準決賽期間，又有黑客入侵網絡轉播畫面。另外，身為音樂大國的英國踏入2000年代成績慘不忍睹，或者與投票制度有關……（按此閱讀更多）
Google終止與華為合作？
美國商務部上周四（16日）將華為列入黑名單後，路透社周日（19日）引述消息稱，Google已終止與華為部分業務往來。這意味在中國以外地區使用華為智能手機用戶，將無法更新Android作業系統；華為日後推出的新手機，亦無法使用Play Store及Gmail等Google服務……（按此閱讀更多）
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