【遊日注意】箱根提升火山級別　旅客確認安全後仍逗留當地

東京近郊温泉勝地、位處神奈川縣的箱根山火山活動突然變得頻繁，當地周日（19日）決定提升火山警戒級別，同時封閉大涌谷部分路段，箱根纜車全日停駛。 然而，旅客的心情似乎未受影響，大涌谷附近觀光景點的遊客人數依然不減。

部分地區禁止進入

日本氣象廳周日（19日）凌晨將箱根山火山警告提升至「等級二」的「火口周邊規制」。現時當地禁止旅客及民眾進入火山口附近，同時發出警告提防火山口附近出現噴石跌落大涌谷附近地區。

受火山影響，大涌谷園現已禁止進入，前往大涌谷部分路段亦封閉，同時途經大涌谷站前往桃源台的箱間空中纜車需全日停駛，另一條登山鐵路線則不受影響。

箱根火山：大涌谷的現場監視影像，可見大涌谷正不斷冒煙。（神奈川懸災害對策課）

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旅遊業擔心受挫

箱間山在2015年曾出現小規模爆發，氣象廳一度將警戒提升至第三級，禁止民眾登山，旅客因此減少三至四成，當地旅遊業界擔心旅客將卻步。

《朝日新聞》報道，旅客的心情似乎暫時未大受影響，箱根町綜合觀光資訊中心當日接獲不少遊客詢問，前往當地旅行是否安全；靠近大涌谷的「箱根玻璃之森美術館」亦接獲查詢，但周日的訪客人數依然不減，附近強羅及湯本等觀光景點仍一如以往擠滿遊客。

有遊客表示，在確認安全後仍會到美術館等地觀光；另有人對於無法到大涌谷吃當地「名物」黑蛋感到遺憾，但當地的景色仍讓她覺行不枉此行。

（綜合報道）