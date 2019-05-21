【一分鐘看世界】Google禁華為、用家怎麼辦？拜登vs.特朗普

早晨，今天是5月21日，星期二。
多雲間中有驟雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
Google禁華為
美國上周四（16日）將華為列入貿易黑名單之後，傳續有企業加入反華為行列。路透社周日（19日）引述消息稱，Google已暫停向華為提供技術支援。在中國以外地區使用華為智能手機用戶，將無法更新Android作業系統；華為日後推出的新手機，亦無法使用Play Store及Gmail等Google服務。消息指，晶片商英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、賽靈思（Xilinx）和博通（Broadcom），以及光學元件開發商魯門特姆等都不會向華為供貨。一直親近自由派、又有計劃重返中國市場的Google，何以會如此急速站到特朗普政府一方……（按此閱讀更多）
Huawei P30 Pro 及 P30 是現時市場上最受注目的手機，預料 Google 的決定會影響其銷情。（Huawei）
用家怎麼辦？
美國對華為封殺的行動進一步升級，路透社周一（20日）報道指，Google已終止與華為的部分業務來往。這意味所有包括中國及以外全球的華為智能手機，都會受到影響。具體影響的範圍有多大？手中的華為手機日後能否繼續使用……（按此閱讀更多）
新加坡傳媒指，今日（20日）有大量賣家在網上出售全新或二手華為手機。（網站截圖）
拜登vs.特朗普
特朗普不時把矛頭指向中國外，亦多次借機攻擊上月25日剛宣布參選民主黨總統初選的前副總統拜登（Joe Biden），在民主黨初選廿多人混戰還未正式開始時已展開攻勢，先發制人。拜登亦不甘示弱，上周六（18日）在首場大型造勢活動中呼籲全國團結，並指特朗普是分化大王（divider-in-chief）……（按此閱讀更多）
美國vs.伊朗
美國與伊朗近期對峙持續加劇之際，伊拉克首都巴格達市中心在周日（19日）晚發生爆炸，一枚火箭彈落在美國大使館附近空地，無人受傷。美國總統特朗普在社交網站上發言，警告伊朗不要再威脅美國，否則伊朗會迎來「末日」。他同日（19日）接受《霍士新聞頻道》訪問時表示，不會讓伊朗擁有核武，重申不希望發生戰爭……（按此閱讀更多）
中國無人機
美國國土安全部周一警告美國公司，中國製造的無人機有潛在風險，可能將敏感數據送回中國予中國政府瀏覽；有關警告並無指名製造商，但美國有線新聞網絡（CNN）報道指出，在加拿大及美國的無人機近八成都是來自總部位於深圳的大疆創新（DJI）……（按此閱讀更多）
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