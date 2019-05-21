世界衛生大會瑞士召開　美國支持台灣以觀察員身分參與

第72屆世界衛生大會（WHA）周一（20日）起在瑞士日內瓦（Geneva）舉行，台灣連續三年未獲邀請。美國衞生部長阿扎（Alex Azar）在會議開始時呼籲北京，同意台灣在聯合國世界衛生大會，獲得觀察員身分。

阿扎認為台灣應在大會上擁有地位，應該讓台灣作為觀察員參加大會。他又指出，美方認為2300萬名台灣人在大會發聲、知道大會進程、及以適當方式參與大會，十分重要，這個做法亦與過去一致。

台灣過去曾派觀察員到世界衛生大會，惟近年兩岸關係緊張，在北京的壓力下已連續3年不能以觀察員身份參加世衛大會。

根據世界衛生組織（WHO）公布，貝里斯、圖瓦盧、諾魯、史瓦帝尼、基里巴斯、馬紹爾群島、帛琉、聖克里斯托夫及尼維斯、洪都拉斯、巴拉圭、所羅門群島、海地、聖文森與聖盧西亞等14國提交的建議，要求將「邀請台灣作為觀察員參加世界衛生大會」一項補充議程項目列入議程。

惟WHO在公告附註中強調，這項提案的標題以原文印發，並不代表世衛組織秘書處對任何國家、領地或地區或其當局的合法地位有任何意見，並強調用詞與世界衛生組織的用語並不一致，意指WHO的用語為「中國台灣」（Taiwan，China）。

（綜合報道）