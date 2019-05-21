植物人之妻與老爺奶奶纏訟5年　法院改判不准拔喉

法國一名男子朗貝爾（Vincent Lambert）因車禍變成植物人，已卧床約11年。他的妻子、兄弟和姊姊贊成讓他安樂死，但他的父母希望讓兒子活下去。案件幾經審理後，法院年初宣判維持執行安樂死程序，醫生周一（20日）停止治療。 惟朗貝爾「拔喉」約12小時後，巴黎一個上訴法院下令當局採取一切措施，重新為病人接駁維生儀器。

現年42歲的朗貝爾原本是一名精神科護士，2008年在一場電單車車禍後變成植物人。他出事後四肢癱瘓，只剩下輕微意識，偶爾會張開眼睛，以打點滴維持生命。他能夠自主呼吸，毋須使用呼吸機。

朗貝爾的家人對如何治療他有極大分歧，案件也在法國掀起極大爭議。朗貝爾妻子拉謝爾（Rachel Lambert）及其6名兄弟及姊姊希望終止治療；但他信奉天主教的父母和部分親戚則認為要讓朗貝爾活下去。

2014年，拉謝爾等人贊成以「被動安樂死」的法例，啟動拔除維生儀器程序以及注射鎮靜劑，認為此舉屬人道做法。惟朗貝爾父母以兒子病情可能有轉機為由，取得法庭指令阻止行動，他們多年來亦不斷入稟法庭，要求延續兒子生命。

法國植物人：朗貝爾2014年在病床上的情況。（法新社）

原訂本周「慢慢餓死及渴死」

2019年初，歐洲人權法院（ECHR）裁定維持法國法院原判，容許醫生為他拔除維生儀器。惟醫生當時未有執行，是由於朗貝爾父親提出安全憂慮，擔心有人會綁架兒子。直至周一（20日），新的醫療團隊準備就緒後，醫生關閉病人的維生儀器，當局預計他會在本周內「慢慢餓死及渴死」。

他的命運峰迴路轉，就在醫院停止以人工方式向他餵食和水約12小時後，巴黎上訴法院推翻裁決，下令要為重新為病人接駁維生儀器，等候聯合國殘疾人權利委員會（CRPD）的覆核。朗貝爾73歲的母親維維亞娜（Viviane Lambert）形容裁決是「一大勝利」，稱應該要馬上恢復對兒子輸送食物和水份。

法國植物人：朗貝爾的父親皮埃爾（Pierre）和母親維維亞娜一直反對「賜死」兒子。（視覺中國）

家人曾嘗試治療但無果

朗貝爾出事後，其家人一度嘗試改善他的病情，可惜無甚進展。醫療團隊2013年諮詢過病人的妻子後，建議終止治療，但由於這個決定未有諮詢朗貝爾其他家人，結果引發漫長的訴訟。

持反對意見的家人曾發公開信，要求總統馬克龍（Emmanuel Macron）介入，惟後者拒絕。聯合國殘疾人權利委員會5月曾要求法國押後決定，好讓委員會展開調查，但法國政府澄清對此沒有法律義務。

（綜合報道）