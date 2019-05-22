【華為被禁】英媒：英國晶片設計商ARM暫停與華為業務

英國廣播公司（BBC）周三（22日）引述晶片設計商ARM的公司內部文件報道指，將暫停與中國電訊商華為的業務，以遵守美國的最新規例。

報道指，ARM指示員工停止與華為及其子公司的「所有有效合同、支援權益及任何待定預約」。報道引述ARM的文件，指公司向職員表示不能再向華為「提供支援、傳送技術（不論是軟件、編碼或其他更新）、參與技術討論和其他技術相關事項。

報道指，員工在上周四（16日）收到相關通知，日期在美國宣布禁止華為在未獲許可證下與美國企業做生意之後。

報道指，文件提及公司的設計包含來自美國的技術，故公司認為這受到特朗普政府禁令的影響。ARM發言人在聲明指出，公司正遵從所有最新由美國政府制定規例。

晶片設計商ARM自1990創立，曾經被指是英國最大的科技公司，2016年9月被日本電訊巨頭軟銀公司（Softbank）收購，但公司仍然以英國劍橋為基地。ARM在美國加州、華盛頓、德州和麻省等地均設有辦公室。

報道指，ARM的晶片設計構成世界上大部分流動電話處理器的基礎，包括三星的Exynos、高通（Qualcomm）的Snapdragon和蘋果公司（Apple）的A11晶片，甚或華為智能手機內的其中一個處理器，都用上了ARM的技術。

（英國廣播公司／路透社）