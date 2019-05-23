【一分鐘看世界】華為又被禁、全球第二大選舉、哪裏人工最高

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早晨，今天是5月23日，星期四。

多雲間中有驟雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

華為又被禁

中國電訊設備巨頭華為遭受連環封殺，美國的晶片製造公司將禁止向華為提供貨源及技術，英國廣播公司（BBC）引述晶片設計商ARM的公司內部文件報道指，將暫停與華為的業務美國科技新聞網站The Verge亦報道指，微軟（Microsoft）上周末起把華為手提電腦從網上商店撤下華為歐盟首席代表劉康周二（21日）表示，美國的制裁十分危險。事實上，連環封殺對華為做成什麼樣的實質衝擊？華為雖擁有相當的技術，但現實上不少零件仍依賴外國企業供應……（按此閱讀更多

華為創始人任正非直言，美國政客目前低估了華為的力量，華為亦能夠做出與美國晶片一樣的晶片。（資料圖片）

中美貿易戰

彭博社周三（22日）引述知情人士報道，美國政府考慮將最多5間中國監控設備製造商列入黑名單，並切斷對它們的技術供應中國美國商會和上海美國商會對239間在華美國公司所做的調查指出，5分之1的受訪公司考慮把部分或全部生產線撤出中國，另有3分之1的公司押後或取消在中國的投資決定。分析相信，若要打贏貿易輿論戰，北京需有全盤規劃，不可低估中國民眾對宣傳的鑒別能力；而特朗普多次淡化關稅貿易戰對國內經濟的影響，甚至說非常樂於打貿易戰，這是因為貿易戰似乎已經成為他決勝2020年大選的重要賭注……（按此閱讀更多

美國財政部長姆努欽指出，華府仍在審視加徵關稅對美國消費者的影響，預料30至45天內都不會就關稅有決定。（法新社）

全球第二大選舉

僅次於印度大選、堪稱全球第二大投票的歐洲議會選舉（European Parliament Election）周四（23日）登場，屆時將有數億合資格選民將投票選出議會的議員。由於選舉每5年舉行1次，因此這次投票結果攸關未來5年歐盟動向。投票結果會在下周一（27日）揭盅，不過，愈來愈少歐洲人投票，卻成了歐洲議會選舉最大的問題；對很多英國人而言，他們更認為，英國一開始就不應該參與這場選舉……（按此閱讀更多

哪裏人工最高

德意志銀行（Deutsche Bank）周二（21日）發布《2019年全球物價報告》（Mapping the World's Prices 2019）。其中，美國三藩市成為全球人工最高的城市；而生活成本方面，香港租金「貴絕全球」……（按此閱讀更多

印尼總統連任引發示威

印尼首都雅加達周三（22日）爆發騷亂，示威者不滿印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）連任，與防暴警察發生衝突，事件造成6人死亡，200多人受傷，超過20人被拘捕……（按此閱讀更多

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