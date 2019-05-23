【一分鐘看世界】華為又被禁、全球第二大選舉、哪裏人工最高

早晨，今天是5月23日，星期四。 多雲間中有驟雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

華為又被禁

中國電訊設備巨頭華為遭受連環封殺，美國的晶片製造公司將禁止向華為提供貨源及技術，英國廣播公司（BBC）引述晶片設計商ARM的公司內部文件報道指，將暫停與華為的業務。美國科技新聞網站The Verge亦報道指，微軟（Microsoft）上周末起把華為手提電腦從網上商店撤下。華為歐盟首席代表劉康周二（21日）表示，美國的制裁十分危險。事實上，連環封殺對華為做成什麼樣的實質衝擊？華為雖擁有相當的技術，但現實上不少零件仍依賴外國企業供應……（按此閱讀更多）

華為創始人任正非直言，美國政客目前低估了華為的力量，華為亦能夠做出與美國晶片一樣的晶片。（資料圖片）

中美貿易戰

彭博社周三（22日）引述知情人士報道，美國政府考慮將最多5間中國監控設備製造商列入黑名單，並切斷對它們的技術供應。中國美國商會和上海美國商會對239間在華美國公司所做的調查指出，5分之1的受訪公司考慮把部分或全部生產線撤出中國，另有3分之1的公司押後或取消在中國的投資決定。分析相信，若要打贏貿易輿論戰，北京需有全盤規劃，不可低估中國民眾對宣傳的鑒別能力；而特朗普多次淡化關稅貿易戰對國內經濟的影響，甚至說非常樂於打貿易戰，這是因為貿易戰似乎已經成為他決勝2020年大選的重要賭注……（按此閱讀更多）

美國財政部長姆努欽指出，華府仍在審視加徵關稅對美國消費者的影響，預料30至45天內都不會就關稅有決定。（法新社）

全球第二大選舉

僅次於印度大選、堪稱全球第二大投票的歐洲議會選舉（European Parliament Election）周四（23日）登場，屆時將有數億合資格選民將投票選出議會的議員。由於選舉每5年舉行1次，因此這次投票結果攸關未來5年歐盟動向。投票結果會在下周一（27日）揭盅，不過，愈來愈少歐洲人投票，卻成了歐洲議會選舉最大的問題；對很多英國人而言，他們更認為，英國一開始就不應該參與這場選舉……（按此閱讀更多）

哪裏人工最高

德意志銀行（Deutsche Bank）周二（21日）發布《2019年全球物價報告》（Mapping the World's Prices 2019）。其中，美國三藩市成為全球人工最高的城市；而生活成本方面，香港租金「貴絕全球」……（按此閱讀更多）

印尼總統連任引發示威

印尼首都雅加達周三（22日）爆發騷亂，示威者不滿印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）連任，與防暴警察發生衝突，事件造成6人死亡，200多人受傷，超過20人被拘捕……（按此閱讀更多）

必看話題文章

一夜暴富！英國公屋窮男寄信鑑定DNA 即繼承5億莊園變超級富豪

日本少年遺失錢包 陌生人掏6萬円助買機票奔喪 新聞尋人成佳話

舊飛機會去邊？ 西班牙「鬼機場」成長眠之地

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。