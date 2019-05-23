王毅談美國極限施壓策略：中國堅決奉陪到底

中國外交部長王毅5月22日針對中美貿易戰表示，中方不能接受美方將中美貿易談判建立在不平等的基礎上，任何不平等協議都不可能成立；如果美方選擇極限施壓，中方堅決奉陪到底。

據中國外交部官方網站消息，當地時間5月22日，中國國務委員兼外交部長王毅在吉爾吉斯斯坦首都比什凱克出席上海合作組織（SCO）外長會議期間對記者表示，近來中美經貿摩擦引起國際社會高度關注。他在此次上合組織外長會上向各國外長表明，恰恰由於美方始終不願意解決中方的合理關切，反而採取極限施壓才導致磋商受挫。

王毅強調，中方所作所為不僅是在維護自身正當合法權益，也是在維護國際關係準則，維護自由貿易體制。中方介紹的事實真相得到了外長們的廣泛理解支持。剛剛發表的上合外長會議新聞公報明確寫明，上合組織成員國要共同反對任何形式的單邊主義和貿易保護主義。

王毅指出，美方如果要將中美經貿磋商建立在不平等的基礎之上，中方當然不能接受。任何不平等協議都不可能成立，也不可能得到認同。如果美方願意平等磋商，中方的大門敞開。如果美方選擇極限施壓，中方堅決奉陪到底。

目前中美貿易戰不斷升級，兩國最近相互加征了關稅，美方指責中方違背此前的承諾。中美雙方談判代表5月初在華盛頓舉行的最新一輪高級別經貿磋商未取得進展。中美雙方的口水戰也隨之日漸升級。

雖然美國財政部長努欽（Steven Mnuchin）5月15日表示，可能在不久的將來赴北京繼續與中方談判，但中國商務部發言人高峰在5月16日的例行記者會上表示，對此並不知情。