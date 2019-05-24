【一分鐘看世界】解讀任正非、May姐捱不過5月、莫迪連任

早晨，今天是5月24日，星期五。
多雲間中有驟雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
解讀任正非
美國連環封殺中國科技企業華為，美國據報正遊說韓國不要使用華為的產品；日本東芝公司亦已全面暫停向華為出貨。事實上，美國封殺華為，完全符合白宮前戰略師班農（Steven Bannon）一直以來的民粹派或極端保守派的建議，甚至可以說，整個西方對華為片面化、歧視性的認識，大多源自班農。另一方面，華為掌門人任正非的理念，對中國企業和中美博弈都有所啟示，請即看【華為專頁】從任正非訪談解讀華為 抵抗「極限打壓」的神秘底牌……（按此閱讀更多）
任正非誇讚Apple的同時，強調不要將華為與愛國捆綁。（視覺中國）
May姐捱不過5月
英國首相文翠珊的新脫歐方案再度不得民心，本屬疑歐派的下議院保守黨領袖利雅華（Andrea Leadsom）周三（23日）不滿政府處理脫歐的手法，宣布辭職。英國廣播公司電台（BBC Radio）表示，或有更多部長請辭。英國《泰晤士報》同日報道，預計首相文翠珊周五（24日）與「1922委員會」（1922 Committee）主席布雷迪爵士（Sir Graham Brady）會面後，將宣布辭職……（按此閱讀更多）
英國《泰晤士報》同日報道，預計首相文翠珊周五（24日）與「1922委員會」（1922 Committee）主席布雷迪爵士（Sir Graham Brady）會面後，將宣布辭職。（路透社）
莫迪連任
印度大選於周四（23日）點票，根據初步點票結果，印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的執政聯盟全國民主聯盟（ National Democratic Alliance）贏得過半數國會議席，隨後莫迪承諾，將建立一個強大而包容的印度。這意味著莫迪陣營仍能維持絕對多數。為此，印度各大媒體甚至打出了「莫迪輕取大選勝利」等口號……（按此閱讀更多）
歐洲議會選舉
歐洲議會選舉周四（23日）起一連四天舉行，陷於脫歐僵局的英國亦需參與，外界預料英國保守黨和工黨都會在選舉中遭遇挫折。政局不明朗，導致其他歐盟成員國引以為鑑，刺激更多民眾認為留歐才是上策。除了傳統政黨或極右政客，也別忘了一群同有相當實力的組織。綠黨一般不是主要政黨，但在歐洲的勢力正慢慢漲大。各政黨都想盡法寶爭取支持，不論街上、路上還是網上，海報都揮發宣傳作用……（按此閱讀更多）
中東局勢
美國與伊朗關係持續緊張，美國署理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）周四（23日）證實，正考慮向中東地區增兵，以保護現時在當地的部隊。不過美國總統特朗普及後表示，對該增兵計劃感懷疑，認為不需要額外美軍來對抗伊朗……（按此閱讀更多）
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