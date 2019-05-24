【一分鐘看世界】解讀任正非、May姐捱不過5月、莫迪連任

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早晨，今天是5月24日，星期五。

多雲間中有驟雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

解讀任正非

美國連環封殺中國科技企業華為，美國據報正遊說韓國不要使用華為的產品日本東芝公司亦已全面暫停向華為出貨事實上，美國封殺華為，完全符合白宮前戰略師班農（Steven Bannon）一直以來的民粹派或極端保守派的建議，甚至可以說，整個西方對華為片面化、歧視性的認識，大多源自班農。另一方面，華為掌門人任正非的理念，對中國企業和中美博弈都有所啟示，請即看【華為專頁】從任正非訪談解讀華為　抵抗「極限打壓」的神秘底牌……（按此閱讀更多

任正非誇讚Apple的同時，強調不要將華為與愛國捆綁。（視覺中國）

May姐捱不過5月

英國首相文翠珊的新脫歐方案再度不得民心，本屬疑歐派的下議院保守黨領袖利雅華（Andrea Leadsom）周三（23日）不滿政府處理脫歐的手法，宣布辭職英國廣播公司電台（BBC Radio）表示，或有更多部長請辭。英國《泰晤士報》同日報道，預計首相文翠珊周五（24日）與「1922委員會」（1922 Committee）主席布雷迪爵士（Sir Graham Brady）會面後，將宣布辭職……（按此閱讀更多

英國《泰晤士報》同日報道，預計首相文翠珊周五（24日）與「1922委員會」（1922 Committee）主席布雷迪爵士（Sir Graham Brady）會面後，將宣布辭職。（路透社）

莫迪連任

印度大選於周四（23日）點票，根據初步點票結果，印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的執政聯盟全國民主聯盟（ National Democratic Alliance）贏得過半數國會議席，隨後莫迪承諾，將建立一個強大而包容的印度這意味著莫迪陣營仍能維持絕對多數。為此，印度各大媒體甚至打出了「莫迪輕取大選勝利」等口號……（按此閱讀更多

歐洲議會選舉

歐洲議會選舉周四（23日）起一連四天舉行，陷於脫歐僵局的英國亦需參與，外界預料英國保守黨和工黨都會在選舉中遭遇挫折。政局不明朗，導致其他歐盟成員國引以為鑑，刺激更多民眾認為留歐才是上策除了傳統政黨或極右政客，也別忘了一群同有相當實力的組織。綠黨一般不是主要政黨，但在歐洲的勢力正慢慢漲大。各政黨都想盡法寶爭取支持，不論街上、路上還是網上，海報都揮發宣傳作用……（按此閱讀更多

中東局勢

美國與伊朗關係持續緊張，美國署理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）周四（23日）證實，正考慮向中東地區增兵，以保護現時在當地的部隊。不過美國總統特朗普及後表示，對該增兵計劃感懷疑，認為不需要額外美軍來對抗伊朗……（按此閱讀更多

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