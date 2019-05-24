【中美貿易戰】美國農業部宣布向美國農民提供160億美元補貼計劃

中美互加關稅、貿易戰再升溫之際，美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）周四（23）宣布，將實施新一輪金額達160億美元（約1248億港元）的農業補貼計劃，援助在中美貿易戰中受影響的美國農民。

珀杜周四（23日）在發布會表示，總統特朗普明白，農民想要「交易而不是援助」，但在沒有交易的情況下，他們需要一些支持，所以指示農業部制定有關計劃，確保農民不會受到中國和其他貿易夥伴施加的不公平報復性關稅的衝擊。

珀杜指出，這160億美元，部分會用於在其它地方建立新市場，並指美國將在其它地方銷售優秀產品，當中包括印度、馬來西亞、泰國及菲律賓等國家。他又坦言，美國農民在貿易戰中首當其衝，特朗普不會再讓他們受損。

160億有採購有直接付款

首筆撥款會在7至8月起發放，其餘兩筆會在11月及2020年初提供。計劃會撥款145億美元用以補貼受報復性關稅影響的農民，當中包括種植大豆、粟米、花生、棉花、堅果，葡萄等農民，以及乳製品生產及畜牧業。

華府會以14億美元大量購買新鮮農產品及其他受關稅影響的食品，以幫助國內食物銀行及學校。最後1億用於設立貿易促進計劃，幫業界開拓新海外市場。

特朗普欲挽回農民信心

事實上，特朗普自2018年7月開打中美貿易戰以來，已花費第一筆總共120億美元的「緊急援助」，以幫助開拓市場、政府採購、直接付款等方法，補償受中國報復性關稅影響的農民。

分析相信，特朗普此舉，是為挽回農民支持，惟外界擔心直接購買農產去幫補美國農民，會導致美國會再度落入「政府芝士」難題七十年未解的困局。

（綜合報道）