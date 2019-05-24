【中美貿易戰】特朗普：華為很危機　貿易協議可解決問題

中美貿易戰持續，華府接連封殺中國電訊設備製造商華為。美國總統特朗普周四（23日）在白宮表示，華為很危險，但問題可以在中美貿易協議中解決。他又重申，仍期望在6月底的20國集團峰會（G20）與中國國家主席習近平會晤；特朗普同時宣布達160億美元的補貼計劃支援美國農民。他又認為，和中國的問題或許很快會有結果。

特朗普再次批評中美貿易不平衡，以及中國竊取美國知識產權。他形容，華為雖然非常危險，但有關爭端可以透過中美貿易協議解決。他說，「從安全的角度，從軍事的角度來看，他們所做的是非常危險的」，「如果我們達成協議，我可以想像華為可能會以某種形式或部分形式參與其中」。特朗普又重申，期望在G20峰會與習近平會面。

特朗普說：「它正在發生，它正在快速地發生，我認為中國可能會很快發生一些事情，因為我無法想像他們會因為成千上萬的公司離開他們的海岸去其他地方而感到興奮。」

特朗普謂，對中國加徵關稅除增加庫房收入，還令到愈來愈多公司考慮遷離中國，形容這種情況正在快速發生。他同時宣布160億美元的補貼計劃支援美國農民，稱這將有助農業蓬勃發展。

美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）周四（23）宣布，將實施新一輪金額達160億美元（約1248億港元）的農業補貼計劃，援助在中美貿易戰中受影響的美國農民。（路透社）

推160億美元農業補貼計劃

美國農業部長珀杜早前表示，中美兩國可能在7或8月都未能達成貿易協議，中國會間接支付今次撥款。珀杜指出，美國將在其它地方銷售優秀產品，當中包括印度、馬來西亞、泰國及菲律賓等國家。他坦言，美國農民在貿易戰中首當其衝，特朗普不會再讓他們受損。

首筆撥款會在7至8月起發放，其餘兩筆會在11月及2020年初提供。計劃會撥款145億美元用以補貼受報復性關稅影響的農民，當中包括種植大豆、粟米、花生、棉花、堅果，葡萄等農民，以及乳製品生產及畜牧業。

華府會以14億美元大量購買新鮮農產品及其他受關稅影響的食品，以幫助國內食物銀行及學校，最後1億用於設立貿易促進計劃，幫業界開拓新海外市場。

（綜合報道）