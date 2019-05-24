【中美貿易戰】特朗普：貿易協議可解決華為問題

中美貿易戰持續，華府接連封殺中國電訊設備製造商華為。美國總統特朗普周四（23日）在白宮表示，華為很危險，但問題可以在中美貿易協議中解決。他又重申，仍期望在6月底的20國集團峰會（G20）與中國國家主席習近平會晤；特朗普同時宣布達160億美元的補貼計劃支援美國農民。他又認為，和中國的問題或許很快會有結果。

特朗普再次批評中美貿易不平衝，以及中國竊取美國知識產權。他形容，華為雖然非常危險，但有關爭端可以透過中美貿易協議解決，並重申期望在G20峰會與習近平會面。

特朗普謂，對中國加徵關稅除增加庫房收入，還令到愈來愈多公司考慮遷離中國，形容這種情況正在快速發生。他同時宣布160億美元的補貼計劃支援美國農民，稱這將有助農業蓬勃發展。

推160億美元農業補貼計劃

美國農業部長珀杜早前表示，中美兩國可能在7或8月都未能達成貿易協議，中國會間接支付今次撥款。珀杜指出，美國將在其它地方銷售優秀產品，當中包括印度、馬來西亞、泰國及菲律賓等國家。他坦言，美國農民在貿易戰中首當其衝，特朗普不會再讓他們受損。

首筆撥款會在7至8月起發放，其餘兩筆會在11月及2020年初提供。計劃會撥款145億美元用以補貼受報復性關稅影響的農民，當中包括種植大豆、粟米、花生、棉花、堅果，葡萄等農民，以及乳製品生產及畜牧業。

華府會以14億美元大量購買新鮮農產品及其他受關稅影響的食品，以幫助國內食物銀行及學校，最後1億用於設立貿易促進計劃，幫業界開拓新海外市場。

（綜合報道）