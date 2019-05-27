巴布亞新畿內亞執政黨高層叛變　總理宣布請辭

巴布亞新畿內亞總理奧尼爾（Peter O’Neill）周日宣布請辭，結束7年執政。執政聯盟近日已有多名成員叛變，轉投敵對陣營，迫使奧尼爾下台。

奧尼爾透過電郵聲明宣布下台，將總理職位交予前總理陳仲民（Sir Julius Chan），指替換領導人能夠讓國家繼續實行改革措施。

奧尼爾因與法國道達爾集團（Total）的天然氣協議導致虧損惹來不滿。反對派上周五（24日）指，在國會已獲得足夠支持，將奧尼爾拉下台。根據兩名叛變的部長，執政聯盟的叛變行動已持續數周，最少有9人投向敵對陣營。反對派需要在國會111個議席中，獲62名議員支持，才能投票將奧尼爾拉下台。

《澳洲金融評論報》（Australian Financial Review）報道，反對派上周五表示，若政府換人執政，將要求在澳洲和瑞士對瑞銀集團（UBS）安排的12億澳幣（約65.2億港元）貸款展開調查。

據2014年的協議，巴布亞新畿內亞可以向瑞銀借貸，購買在澳洲證券交易所（Australian Stock Exchange）上市的能源公司Oil Search 10%股份。巴布亞新畿內亞監察委員會對此展開調查，預定下周向國會提交報告。

Oil Search使用這筆錢購買一部分由法國道達爾集團（Total）開發的Elk Antelope天然氣田。2017年股價下跌時，巴布亞新畿內亞被迫賣出股份，估計損失2.87億美元（約22.5億港元）。

（路透社／中央社）